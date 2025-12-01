Yarısı Bizden Kampanyası’nda yeni dönem: Hangi binalar dönüşüme giriyor, başvuru nasıl yapılıyor? Yarısı Bizden Kampanyası’nda hibe ve kredi desteği ne kadar?





73 bin konut yenilendi: İstanbul Valiliği güncel rakamları paylaştı

İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre şehir genelinde 73 bin aile, “Yarısı Bizden” desteğiyle yeni evlerine kavuştu. Valilik, 39 ilçede toplam 427 alanda devam eden çalışmalarla 248 bin 992 konut ve iş yerinin dönüşüm sürecinde olduğunu belirtti.





Açıklamada, 2000 yılı öncesi yapı stokunun büyük bölümünün riskli olduğu hatırlatılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın düzenlemeleri sayesinde yapıların yüzde 60’ının bugün daha güvenli hale geldiği vurgulandı. Proje kapsamında İstanbul’a bugüne kadar yaklaşık 450 milyar TL yatırım yapıldı.