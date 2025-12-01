Yarısı Bizden Kampanyası’nda yeni dönem: Hangi binalar dönüşüme giriyor, başvuru nasıl yapılıyor? Yarısı Bizden Kampanyası’nda hibe ve kredi desteği ne kadar?

İstanbul’da riskli yapıların hızla yenilenmesi için yürütülen “Yarısı Bizden Kampanyası” kapsamında 73 bin konutun dönüştürüldüğü açıklandı. Deprem riskinin yüksek olduğu kentte dönüşüm çalışmalarını hızlandırmayı amaçlayan proje, hak sahiplerine hem hibe hem de düşük faizli kredi desteği sunuyor. Kampanya kapsamında ev sahipleri 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi; kiracılar ise 125 bin TL taşınma desteği alabiliyor. Peki kimler kampanyaya başvurabilir, hangi binalar kentsel dönüşüme uygun sayılıyor ve süreç nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
İstanbul’un 39 ilçesinde uygulanan “Yarısı Bizden Kampanyası”, riskli yapıların hızlı şekilde yenilenmesi için önemli fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında her konut için 1 milyon 875 bin TL’ye varan destek sağlanırken, Valilik 73 bin konutun şimdiden dönüştürüldüğünü açıkladı. Başvuru şartları, destek tutarları ve ödeme planı merak edilirken, riskli yapı sahipleri için süreç oldukça kolaylaştırılmış durumda.
73 bin konut yenilendi: İstanbul Valiliği güncel rakamları paylaştı
İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre şehir genelinde 73 bin aile, “Yarısı Bizden” desteğiyle yeni evlerine kavuştu. Valilik, 39 ilçede toplam 427 alanda devam eden çalışmalarla 248 bin 992 konut ve iş yerinin dönüşüm sürecinde olduğunu belirtti.
Açıklamada, 2000 yılı öncesi yapı stokunun büyük bölümünün riskli olduğu hatırlatılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın düzenlemeleri sayesinde yapıların yüzde 60’ının bugün daha güvenli hale geldiği vurgulandı. Proje kapsamında İstanbul’a bugüne kadar yaklaşık 450 milyar TL yatırım yapıldı.
Kimler Yarısı Bizden Kampanyası’ndan yararlanabiliyor?
Kampanya, İstanbul’daki tüm riskli yapı sahiplerini kapsıyor. Başvuruda gelir düzeyi, kredi notu ya da herhangi bir ilave şart aranmıyor.
Bu nedenle riskli yapı tespiti yapılmış tüm konut ve iş yeri sahipleri kampanyadan yararlanabiliyor.
Hangi binalar kentsel dönüşüme girebilir? Şartlar neler?
Kampanya kapsamında destek alınabilmesi için bazı teknik kriterler bulunuyor:
Yeni yapılacak bina (otopark ve sığınak hariç) eski yapının 1,5 katı büyüklüğünü geçemez.
Yapının riskli yapı raporuna sahip olması gerekir.
Kat irtifakı kurulmuş olmalı ve tüm hak sahipleri belirlenmiş olmalıdır.
Bu koşulları sağlayan binalar hızlı dönüşüm sürecine alınabiliyor.
Başvuru süreci nasıl işliyor?
Başvuru için e-Devlet üzerinden işlem yapma zorunluluğu bulunmuyor. İşleyiş şu şekilde ilerliyor:
Hak sahipleri ilçe belediyesine giderek hak sahipliği tespiti yaptırıyor. Bakanlığın belirlediği gün ve saatte hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmeleri imzalanıyor. İnşaat süreci yüklenici firma ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın kontrolünde ilerliyor.
Ev sahiplerine ve kiracılara ne kadar destek veriliyor?
Kampanya kapsamında hak sahipleri için sağlanan destekler:
875.000 TL hibe
875.000 TL uygun kredi
125.000 TL taşınma desteği (kiracılar için)
Toplamda 1 milyon 875 bin TL finansman sağlanmış oluyor. Hak sahibinin diğer konutları için ise 1 milyon 750 bin TL kredi imkânı sunuluyor.
Kredi geri ödeme planı nasıl?
Kampanyanın en avantajlı yönlerinden biri geri ödeme koşulları:
Kredi ödemesi ruhsat alındıktan 2 yıl sonra başlıyor.
İlk yıl faiz uygulanmıyor.
Sonraki yıllarda taksitler TÜFE’nin yarısı kadar güncelleniyor.
Toplam vade 10 yıla kadar uzayabiliyor.
İnşaat sürecindeki yüklenici ödemeleri ise şu aşamalara göre yapılıyor:
Başlangıç: %30
Taşıyıcı sistem bitimi: %30
Sıva aşaması: %30
Yapı kullanım izni: %10
Ödemeler kime yapılıyor?
Bina bazlı dönüşümlerde tüm ödemeler, hak sahiplerinin adına doğrudan yüklenici firmaya aktarılıyor. Böylece sürecin daha hızlı ve kontrollü ilerlemesi sağlanıyor.
TOKİ ve Emlak Konut sürece dahil oluyor mu?
Alan veya ada bazlı büyük ölçekli projelerde tüm hak sahiplerinin uzlaşması halinde dönüşüm süreci, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı - TOKİ - Emlak Konut iş birliği ile yürütülebiliyor. Bu modelde inşaat ve finansman desteği daha kapsamlı şekilde uygulanıyor.