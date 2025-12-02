Milyonların gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak ilk toplantıya çevrildi. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yapılacak asgari ücret görüşmeleri sonrasında yeni yılda uygulanacak zam oranı belli olacak. DİSK, 2026 yılı asgari ücret teklifini açıkladı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar.
Asgari ücret 2026 zam maratonu başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret tespit komisyonunun yapısını görüştü. Türkiye’de milyonların maaşına etki edecek özel sektör için de örnek olacak asgari ücret için zam senaryoları belli olurken, DİSK asgari ücret talebini açıkladı. Peki asgari ücret yeni yılda yüzde kaç zamlanacak? İşte 2026 asgari ücret zammına ilişkin detaylar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşmede asgari ücret tespit komisyonunun yapısına yönelik çalışma ele alındı. Atalay, komisyonun yapısında bir değişiklik olmazsa toplantılara katılmayacaklarını söyledi. Türk-İş, komisyonun yapısı değiştirilmezse bu yılki toplantılara katılmayacağını daha önce açıklamıştı. Atalay, görüşmede bu tutumu yineledi. Türk-İş Başkanlar Kurulu Salı günü saat 10.00’da toplanarak öneriyi değerlendirecek. Önerinin kabul edilmesi halinde hükümetin komisyondaki temsilci sayısı 5’ten 1’e düşecek. Öte yandan, asgari ücret masasında olmayan sendika konfederasyonlarından biri olan DİSK, asgari ücret maratonu öncesinde taleplerini açıkladı.
DİSK 2026 asgari ücret zam teklifi ne kadar oldu?
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2026 yılı için asgari ücret taleplerini açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından yapılan açıklamada, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücretin insanca yaşamayı olanaklı kılması gerektiğini belirtti.
Çerkezoğlu iki kişinin çalışması durumunda yoksulluk sınırı kadar haneye ücret girmesi gerektiğini, asgari ücretin de buna göre belirlenmesi talebinde bulundu.
Asgari ücret, uluslararası standartlara (ILO, BM) uygun olarak sadece işçinin kendisi için değil, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de geçim şartları dikkate alınarak hesaplanmalı. Asgari ücret sadece enflasyona göre değil, genel ücret düzeyi, toplu pazarlık ve ülke ekonomisindeki büyüme (Kişi Başına GSYH) dikkate alınarak saptanmalı. Somut Öneri: Asgari ücret, Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (KB GSYH) belirli bir oranına örneğin yüzde 60'ına endekslenmeli. 2025 yılı için aylık ortalama KB GSYH beklentisi 60 bin TL ise, net asgari ücret bunun yüzde 60'ı seviyesinden az olmamalı. Aynı durum 2026 yılı için de geçerli olmalı.
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Ocak 2025'te yapılan yüzde 30 zam sonrasında asgari ücret brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL oldu. İşverene maliyeti 30.556,46 TL şeklinde hesaplandı.
Öte yandan belirlenecek olan asgari ücret milyonların maaşına etki edecek. Orta Vadeli Program'da (OVP) asgari ücretin yüzde 28,5 olması beklenirken Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nda 2025 yıl sonu enflasyonu için tahmin aralığını yüzde 31-33 bandına çekti. İşte olası asgari ücret zam senaryoları:
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20 TAM GELİRSE
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye çıkacak.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 23 TAM GELİRSE
Yüzde 23 zam senaryosunda ise, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye yükselecek.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 TAM GELİRSE
Yüzde 25'lik artış halinde, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 28,5 TAM GELİRSE
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30 TAM GELİRSE
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 35 TAM GELİRSE
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 40 TAM GELİRSE
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Komisyonun yapısına ilişkin temaslar sürerken, ilk toplantının bu hafta ya da gelecek hafta yapılması bekleniyor. Mevcut asgari ücret 22 bin 104 lira. 2026 yılı için uygulanacak artış oranının 31 Aralık’a kadar belirlenmesi gerekiyor. 2026 asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.