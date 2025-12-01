Bursa'da planlı ve günlük su kesintilerine yönelik program belli oldu. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), resmi internet adresinden su kesintilerini paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşların da yakından takip ettiği ve sular ne zaman gelecek? hangi ilçelerde su kesintisi olacak? gibi sorular da paylaşılan bilgiler ile yanıt buluyor. Osmangazi, Nilüfer, Gemlik, Mustafakemalpaşa ve diğer tüm ilçe ve mahallelerin su kesintisi programı güncel olarak paylaşılıyor. İşte Bursa'da su kesintisi olan yerler ve suların verileceği saatler.

Bursa’da su kesintileri devam ediyor: BUSKİ güncel listeyi paylaştı

Bursa’da altyapı yenileme ve içme suyu hatlarındaki olası arızalara karşı yapılan bakım çalışmaları kapsamında çeşitli ilçelerde planlı su kesintileri uygulanıyor. BUSKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyurular vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, “Sular ne zaman gelecek?”, “Hangi mahallelerde kesinti var?” sorularının yanıtı da netleşti.

Gemlik’ten Nilüfer’e, Mustafakemalpaşa’dan Osmangazi’ye kadar birçok noktada gün içinde zaman zaman su kesintileri uygulanacak.



Gemlik - Kurşunlu’da 12 gün süreyle kesinti uygulanacak

Tarih: 27 Kasım 2025 - 9 Aralık 2025 Saat aralığı: 09.00 - 18.00

Kanalizasyon Dairesi’nin yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Gemlik Kurşunlu Mahallesi ve civarında belirtilen tarihler boyunca gün içerisinde aralıklı su kesintileri yaşanacak. BUSKİ, içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.



Mustafakemalpaşa - Hamzabey ve çevresinde zaman zaman kesinti

Tarih: 26 Kasım 2025 - 7 Aralık 2025 Saat aralığı: 09.00 - 18.00

Mustafakemalpaşa ilçesinde Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile çevresinde BUSKİ’nin altyapı çalışmaları dolayısıyla gün içinde kesintiler uygulanacak. Çalışmanın, içme suyu hatlarını güçlendirmeye yönelik olduğu belirtildi.



Nilüfer - 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde 1 günlük kesinti

Tarih: 1 Aralık 2025 Saat aralığı: 09.00 - 18.00

Nilüfer ilçesinde 30 Ağustos Zafer Mahallesi, içme suyu bağlantı çalışması nedeniyle 1 gün boyunca su kesintisi yaşayacak. Çalışmanın aynı gün akşam saatlerinde tamamlanması planlanıyor.



Osmangazi - Demirtaş Barbaros’ta 6 gün sürecek kesinti

Tarih: 2 Aralık 2025 - 8 Aralık 2025 Saat aralığı: 08.00 - 18.00

Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barbaros Mahallesi’nin 496. ve 436. sokakları başta olmak üzere çevresinde BUSKİ’nin yürüttüğü kanalizasyon ve içme suyu hattı çalışmaları kapsamında gün içinde kesintiler olacak. Vatandaşların gerekli önlemleri alması istendi.



Bursa’da sular ne zaman gelecek?

Kesintiler mahalle ve sokaklara göre planlanan saat aralıklarında yapılırken, BUSKİ çalışmaların seyrine göre suyun akşam saatlerinde yeniden verileceğini bildirdi. Kesintilerin tamamen sonlanması ise her ilçe için farklı tarihlere göre değişiklik gösteriyor.

