İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ: İSG sınav giriş belgesi nasıl alınır, İş Güvenliği sınav tarihi ne zaman?

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kariyer hedefleyen adaylar için kritik duyuru geldi. ÖSYM, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın giriş belgelerini yayımladı. Adaylar sınav yerlerini sorgulamak için ÖSYM AİS sistemine yönelirken, sınav takvimi de yeniden gündeme taşındı. İşte 2025 İSG sınav tarihi ve detaylar…