İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ: İSG sınav giriş belgesi nasıl alınır, İş Güvenliği sınav tarihi ne zaman?

2025 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği sınav maratonunda önemli bir aşamaya gelindi. İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na katılacak adayların giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar AİS ekranına yoğun şekilde giriş yaparken, gözler sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. Peki 2025 İş Güvenliği sınavı hangi gün, saat kaçta yapılacak?
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kariyer hedefleyen adaylar için kritik duyuru geldi. ÖSYM, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın giriş belgelerini yayımladı. Adaylar sınav yerlerini sorgulamak için ÖSYM AİS sistemine yönelirken, sınav takvimi de yeniden gündeme taşındı. İşte 2025 İSG sınav tarihi ve detaylar…
İSG SINAVI NE ZAMAN?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 7 Aralık 2025 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak.
İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL YAPILIR?
İSG sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınıyor.