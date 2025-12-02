Memur emekli maaşı zammı 2026 yılı yavaş yavaş yaklaşırken merak konusu oldu. Memur ve emekli maaşına zam, 6 aylık periyotlar halinde toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı tutarında yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamaları ile 4 aylık veri kesinleşirken gözler kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi. Açıklama TÜİK tarafından yapılacak. TÜİK 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Peki Memur ve memur emeklisi 5 aylık enflasyon farkı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

1 /6 2026 Ocak memur maaş zammı hesaplaması 5 aylık enflasyon farkına göre şekilleniyor. Memur maaşı zammı 2026 Ocak hesaplama tablosu, yeni yıla ilerlerken sık sık gündeme geliyor.

2 /6 KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ İLE 5 AYLIK TABLO ŞEKİLLENECEK Kasım ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından 3 Aralık 2025 Çarşamba günü açıklanacak. Böylece yılın ikinci yarısına yönelik beşinci enflasyon verisi de ortaya çıkacak ve milyonların merak ettiği ocak zammı büyük ölçüde belirginleşmiş olacak.

3 /6 TÜİK 4 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI Yılın ikinci yarısında TÜFE; Temmuz’da yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04, Eylül’de yüzde 3,23, Ekim’de yüzde 2,55 artış göstermişti.

4 /6 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Memur ve memur emeklisi 5 aylık enflasyon farkı 3 Aralık Çarşamba TÜİK tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verisinin ardından belli olacak.

5 /6 KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ! Kasım ayı enflasyon beklentisi Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre 1,59 olarak açıklandı. TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyonu 1,59 olursa memur ve memur emeklisi için oluşacak enflasyon farkı % 6,67 olacak. % 11 toplu sözleşme zammı ilave edildiğinde memur memur emeklisinin alacağı 5 aylık enflasyon farkı %18,41'e ulaşacak.