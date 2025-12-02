TOKİ tarafından 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun başvuruları 10 Kasım itibariyle başladı. konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Proje kapmasında Gaziantep’te 13 bin 940 sosyal konut yapılacak. Gaziantep’in hangi ilçesinde ne kadar TOKİ konutu yapılacağı da netleşti. Peki 500 bin sosyal konut projesinde Gaziantep’te hangi ilçesinde, ne kadar konut yapılacak? İşte detaylar.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. Proje kapsamında Gaziantep’te 13 bin 940 konut inşa edilecek. Peki 500 bin sosyal konut projesinde Gaziantep’te hangi ilçesinde, ne kadar konut yapılacak? İşte detaylar.
TOKİ 13 bin 940 bin sosyal konut Gaziantep’in hangi ilçesinde var?
500 bin sosyal konut projesi kapsamında Gaziantep’te yapılacak konutlar Şahinbey, Şehitkamil, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli Yavuzeli ilçelerinde inşa edilecek.
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.