Bugün deprem oldu mu? 2 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

09:452/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Deprem
En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine bakarak bugünkü depremleri görüntüleyebilirsiniz. Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını merak edenler için 2 Aralık 2025 son depremler listesi haberimizde.

2 Aralık 2025 Türkiye genelinde yaşanan depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden bilgi verildi. Vatandaşların sıkça sorduğu 'Bugün deprem mi oldu?' sorusunun yanıtı, bu iki kurumun web sitelerinde anlık olarak paylaşılmaktadır. Kandilli Rasathanesi, son 500 depremi listeleyerek, bölgesel deprem araştırması yapıyor.

BALIKESİR DEPREM İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02.44’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.32 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Saat 06.07’de Marmara Denizi açıklarında 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Balıkesir’in Marmara ilçesine 13.08 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 15.59 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER 2 ARALIK 2025

AFAD verilerine göre Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor.

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.



#deprem
#son depremler
#en son depremler
#kandilli
#afad
