Orman Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı personel alımına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasının ardından, OGM’ye KPSS (B) grubu puan üstünlüğüne göre toplam 496 sözleşmeli personel alınacağı kesinleşti. Başvuru kılavuzunu bekleyen adaylar, kadro dağılımı, başvuru koşulları ve tarihlerle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, OGM personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek? İşte 2025 OGM alımı şartları ve sürece dair tüm detaylar…

1 /4 OGM personel alımı için geri sayım başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın duyurduğu 496 sözleşmeli personel alımı, farklı eğitim düzeylerinden adayların ilgisini çekti. KPSS (B) puan sıralamasıyla yapılacak alımda lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına kadro ayrıldı. Başvuru tarihlerini ve şartlarını öğrenmek isteyen adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki 2025 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

2 /4 2025 OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL BAŞVURULUR? Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 496 sözleşmeli personel alımı için başvurular 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde yapılacak. Adaylar 20 Kasım-4 Aralık tarihlerinde "Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

3 /4 OGM PERSONEL ALIMINDA LİSANS MEZUNLARI İÇİN KADROLAR! 20 Mühendis, 30 Büro personeli, 4 Avukat, 2 Biyolog, 1 Diyetisyen. OGM PERSONEL ALIMINDA ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KADROLAR! 1 Laborant, 2 Tekniker. OGM PERSONEL ALIMINDA ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN KADROLAR! 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 296 Şoför–Operatör, 2 Garson, 2 Bulaşıkçı, 135 Temizlik personeli.