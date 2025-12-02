EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2026 HESAPLAMALARI: SSK, BAĞKUR emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? En düşük emekli maaşı

2026 yılı yaklaşırken gözler bir kez daha emekli maaşı zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı, bu hafta açıklanacak kritik veriyle netleşmeye başlayacak. TÜİK, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da kasım ayı enflasyon rakamlarını duyuracak ve 5 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31–33 aralığına yükseltmesinin ardından “2026’da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?” sorusuna ilgi arttı. İşte emekli zammında 2026 hesapları…
Emeklilerin gözü bu hafta açıklanacak enflasyon verisinde. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin 2026 yılı zam oranı için belirleyici olacak kasım ayı enflasyonu, TÜİK tarafından 3 Aralık saat 10.00’da duyurulacak. Böylece 5 aylık kesin enflasyon farkı ortaya çıkacak ve ocak maaş zammına ilişkin ilk tablo netleşecek. TCMB’nin yıl sonu tahminlerini yüzde 31–33 aralığına güncellemesi, zam beklentilerini yeniden hareketlendirdi. Peki, 2026’da emekli maaşları ne kadar olacak?
2026'DA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
Emekli maaşı zammı için kritik haftaya girildi. TÜİK 3 Aralık 2025 Çarşamba günü kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriyle birlikte maaşlara yansıyacak 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Aralık enflasyonunun da ocak ayında ilan edilmesiyle birlikte, memur ve emeklilerin alacağı nihai zam oranı kesinleşecek.
SSK VE BAĞKUR'LULARIN EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
Emekliler, 4 aylık enflasyon farkına göre, şimdiden yüzde 10.25'lik zammı cebine koydu. TÜİK’in yayımlayacağı kasım enflasyonu, memur ve emeklinin ocakta alacağı maaş artışının ilk büyük belirleyicisi olacak. Aralık ayı rakamlarıyla birlikte zam oranı tamamlanacak.
2026’DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
4 aylık enflasyon farkına göre emekliler şu an için yüzde 10.25'lik zammı cebine koydu. Başka bir deyişle en düşük emekli maaşı yüzde 10,25'lik artışla 18 bin 611 TL olacak.
EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?
Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Eylül ayında emekliler yüzde 7.50 zammı cebe koymuştu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleşmesiyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.25'e yükseldi. Böylelikle SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu rakam Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla daha da yükselecek.
MERKEZ BANKASINA GÖRE ZAM BEKLENTİLERİ
Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlere göre beklentilerine göre enflasyon 2025 yılı sonunda yüzde 31.77 olacak. Yılın ikinci yarısı için enflasyon yüzde 12,94 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.94 oranında zam alacak. Oluşan 7.56'lık enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19.39 zam alacak.