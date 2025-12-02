Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), 2 Aralık 2025 Salı günü için geçerli olacak güncel su kesintisi programını resmi internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden kamuoyu ile paylaştı. MESKİ, kentin su altyapısında planlı bakım, onarım ve hat yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisilerini yaşanacağını duyurdu. Toplamda 8 farklı ilçeyi etkileyecek olan bu kesintiler, bazı bölgelerde 8 saate kadar sürecek. İşte 2 Aralık 2025 tarihli MESKİ su kesintisi programı;