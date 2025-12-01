Sadece lise mezunu olmak yeterli: Dünyasının en yeni mesleği yılda 5 milyon TL kazandırıyor

Teknoloji hızlanıyor, eğitim sistemi yetişemiyor





Yapay zekâ teknolojilerinin baş döndürücü hızla ilerlemesi, klasik eğitim modellerinin aynı tempoyu yakalamasını zorlaştırıyor. Bu durum ise özellikle pratik beceriye dayalı alanlarda yeni fırsatların kapısını açıyor. ChatGPT, Claude veya Gemini gibi gelişmiş modellerle çalışan komut mühendislerine olan talep her geçen gün artıyor.





Fransa başta olmak üzere birçok ülkede komut mühendisleri için resmî eğitim şartı aranmıyor. Uzmanlık tamamen pratik deneyim, algoritmik düşünme, problem çözme ve yapay zekâyı doğru yönlendirme becerilerine dayanıyor. Bu alanda çalışanların yıllık maaşı 100 bin euroya kadar çıkabiliyor. Bu rakam, pek çok ülkede yeni mezun mühendis maaşının üç katına denk geliyor.