EGM 100 BİN TL PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ: EGM Maaş Promosyonu Ödeme Tarihi Ne Zaman, Hangi Tarihlerde Ödenecek?

Emniyet teşkilatına verilecek 100 bin TL’lik promosyon ödemesi için geri sayım başladı. Türkiye İş Bankası ile yapılan yeni anlaşmayla tüm personelin tek seferde alacağı yüksek tutarlı ödeme, polisler arasında heyecan yaratırken, en çok merak edilen konu ise promosyonun hangi tarihte hesaplara geçeceği oldu. Gözler şimdi duyurulacak resmi takvime çevrildi.

EGM personelini yakından ilgilendiren 100 bin TL promosyon ödemesi, yeni protokolün imzalanmasıyla birlikte netlik kazandı. Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan tüm emniyet mensuplarına yapılacak toplu ödemenin tarihi büyük bir merakla bekleniyor. Sözleşmenin yenilenmesinin ardından, promosyon takvimi hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

EGM 100 BİN TL PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK? Promosyon anlaşmaları 3 yıl üzerinden yapılırken eski protokol 1 Kasım'da tamamlandı. Gerçekleştirilen ihale sonucunda 100 bin TL ile en yüksek teklifi veren İş Bankası tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanlarına tek seferde 100 bin TL maaş promosyon ödemesi yapılacak. Buradan hesapla 100 bin TL EGM promosyon ödemelerinin kasım ayı içerisinde, ayın ilk iki haftası içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

İŞ BANKASI EGM MAAŞ PROMOSYONU ÖDEME TARİHİ NE? Emniyet Genel Müdürlüğü'nden maaş promosyon ödemelerine dair açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025–2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) 'den tekliflerini güncellemeleri istenmiştir.

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın; Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise teklifini 100.000 TL'ye yükseltmiştir.