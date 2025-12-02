Gökhan Gönül, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, gözaltına alındı. Futbol kariyerine Bursa Yolspor altyapısında başlayan 40 yaşındaki Gökhan Gönül, ardından Gençlerbirliği forması giymişti. Gönül, 2007 yılında da 1,4 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. İşte Gökhan Gönül’ün hayatı ve futbol kariyeri.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda belli hisse senetlerinde yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gökhan Gönül gözaltına alındı. Sarı lacivertli formayı 9 yıl giyen Gönül, 2016 yılında ise Beşiktaş'a imza atmıştı. 2021'de ise yolu Rizespor'la kesişen Gönül, 2023 yılı sonunda futbolculuk kariyerini noktalamış, teknik direktörlüğe başlamıştı. Gönül Türkiye U21 Milli Takım'ında önce yardımcı hocalık ardından teknik direktörlük yapmıştı. Gökhan Gönül son olarak 11 Eylül'de Fenerbahçe ile yardımcı antrenörlük için anlaşmış ancak 29 Eylül'de takımdan ayrılmıştı. İşte Gökhan Gönül'ün hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri.
Gökhan Gönül kimdir?
Gökhan Gönül, 4 Ocak 1985 tarihinde dünyaya geldi. 2006 yılında Gençlerbirliği Oftaş'ta oynarken Galatasaray, Gönül'ü 19 yaşında iken istemiş, fakat İlhan Cavcav'ın Gökhan için 2.5 milyon Euro gibi Galatasaray tarafından çok fazla bulunan bir miktar istemesi transferi gerçekleştirmemiştir ve Gökhan bir sene daha Gençlerbirliği Oftaş'ta forma giymiştir. 2007 yılında Fenerbahçe'ye 6 yıl için 3 milyon Euro'ya transfer olmuştur.
Milli formayla ilk maçına 17 Kasım 2007'de Norveç'e karşı çıkmış ve ilk maçında bir de asist yapmıştır. Maç sonrasında duygularını "Sadece ufak bir heyecanım vardı. Onu da topla ilk buluşmamda üzerimden attım. Kendime güvenim vardı." diyerek ifade etmiştir.
Gönül'ün Euro 2008 öncesi sakatlanıp turnuvayı kaçırması ise kendisi ve hem de Türkiye için büyük bir şanssızlık oldu.
Gökhan, 2007-2008 sezonu sonlarında Fenerbahçe'nin oynadığı maçlarda sahaya sakat olarak çıktığı için ağrıları nüksetmiş ve tedavisi Euro 2008'e yetişemeyerek Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştır. Gökhan Gönül Türkiye Milli Takımı forması altında ilk golünü 29 Mart 2011 tarihinde Türkiye'nin Avrupa elemelerindeki Avusturya'yı 2-0 yendiği maçta atmıştır.
Fenerbahçeyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2016 yılında bitti ve tekrar kontrat imzalamadı. Bunun üzerine Beşiktaş transferler girişimlerine başlayıp Gökhan Gönül ile 3 yıllık kontrat imzaladı.
Gökhan Gönül hangi takımlarda oynadı?
2002 - 2007 - Gençlerbirliği
2003 - 2004 - GB Asaşspor (Kiralık)
2004 - 2004 - Gençlerbirliği
2004 - 2005 - GB Asaşspor (kiralık)
2005 - 2006 - Gençlerbirliği
2006 - 2007 - GB Otaşspor (kiralık)
2007 - 2007 - Gençlerbirliği
2007 - 2016 - Fenerbahçe
2016 -2020 - Beşiktaş
2020 -2021 - Fenerbahçe
2021 -2023 - Çaykur Rizespor