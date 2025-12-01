Aralık 2025 dönemi kira zammı netleşiyor: Ev ve iş yerleri kira zammı kaç olacak? TEFE-TÜFE verileri ne zaman açıklanacak? İşte tarih ve beklentiler

Aralık 2025 kira artış oranı için geri sayım başladı. Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği Aralık ayı kira zammı, TÜİK’in 3 Aralık 2025 Çarşamba günü açıklayacağı Kasım ayı TÜFE verileriyle netleşecek. Türkiye'de konut ve iş yeri kiralarında yasal tavan zam oranı, Türk Borçlar Kanunu’na göre TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Kasım ayında kira zammı %37,15 olarak uygulanmıştı. Aralık döneminde sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kişi, yeni kira artış oranının ne olacağını araştırırken; 2025 yılında %25 zam sınırının kaldırılması nedeniyle tüm gözler TÜFE ortalamasına çevrildi. Peki Aralık ayı kira zammı yüzde kaç olacak, TEFE-ÜFE verileri ne zaman açıklanacak?

2025 yılının son ayına girilirken gözler, milyonlarca kiracı ve ev sahibini doğrudan ilgilendiren Aralık ayı kira artış oranına çevrildi. Kira zamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ayın 3'ünde yayımladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu kapsamda Aralık 2025 kira zammı oranı, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek.

Aralık 2025 kira zammı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı, TÜİK'in Kasım 2025 dönemine ilişkin TÜFE verilerini duyurmasıyla kesinlik kazanacak.

Açıklama tarihi: 3 Aralık 2025 – Saat 10.00 Belirleyici veri: Kasım 2025 TÜFE 12 aylık ortalaması

Bu oran, Aralık ayında sözleşmesini yenileyecek tüm kiracılar için yasal tavan zam olarak uygulanacak.

Kasım 2025 kira artış oranı yüzde kaçtı? Bir önceki ayda geçerli olan resmi kira artış oranı %37,15 olarak açıklanmıştı. Aralık 2025 oranı ise Kasım TÜFE ortalamasının duyurulmasıyla birlikte güncellenecek.

Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor? Kira zamlarının yasal dayanağı, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesidir. Bu maddeye göre:

Konut ve iş yeri kira zamlarında üst sınır, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasıdır. Sözleşmede daha yüksek bir oran yazılmış olsa bile yasal sınırı aşamaz. Sözleşmede artış oranı belirtilmemişse zam doğrudan ilgili ayın TÜFE 12 aylık ortalamasına göre yapılır.

2025 yılı itibarıyla konut kiralarında geçmiş dönemde uygulanan %25 zam sınırı kaldırılmıştır. Bu nedenle Aralık 2025 döneminde tek geçerli kriter TÜFE ortalaması olacaktır.

2025 kira zammı hesaplama örneği Mevcut kirası 10.000 TL olan bir kiracıyı ele alalım. Kasım 2025 oranı olan %37,15 üzerinden hesaplama şu şekilde yapılır:

Zam tutarı: 10.000 TL × 0,3715 = 3.715 TL Yeni kira: 10.000 TL + 3.715 TL = 13.715 TL

Sözleşmede aksi belirtilmedikçe bu hesaplama yasal olarak geçerlidir.

Gözler Çarşamba gününde Aralık 2025 kira artış oranı henüz açıklanmadı. TÜİK'in Kasım ayı enflasyonunu paylaşmasıyla birlikte 3 Aralık 2025'te resmi oran duyurulacak. Kiracı ve ev sahiplerinin kira sözleşmelerini bu tarihte açıklanacak TÜFE ortalamasına göre düzenlemeleri gerekiyor.