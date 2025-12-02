MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI SON AÇIKLAMALAR: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak, beklenti ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'ndaki cari ay sonu gecelik faiz beklentisi bir önceki dönemde yüzde 39,15 iken, bu dönemde hafif yükselerek yüzde 39,35'e ulaşmıştır.

Öte yandan, Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısında uygulanması beklenen TCMB politika faizi beklentisi ise bu ankete göre yüzde 38,28 olarak kaydedilmiştir.