Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in 9-10 Aralık'ta yapacağı toplantı sonrası faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti ile 5 haftanın zirvesine çıktı. Güvenli liman olarak bilinen altın, 2025 yılı boyunca yatırımcısına yüzde 62 kazandırdı. İşte, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatı bilgileri.
ABD Merkez Bankası FED’in Aralık toplantısında faiz indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan bir ortamda altın haftaya yükselişle girerek 6 haftanın zirvesini gördü. Ancak altın fiyatları ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ve kâr realizasyonunun etkisiyle bugün bir miktar geri çekildi. Spot piyasada ons altın 4198,97 dolara kadar geri çekilmenin ardından düne göre yüzde 0,44 kayıpla 4218,62 dolardan işlem görüyor. Yılın başından bu yana altın ekim ayında 4 bin 381,6 dolar ile rekor kırdı. Altın fiyatları 2025'in başından bu yana yatırımcısına yüzde 62 kazandırdı. İşte, 2 Aralık Salı saat 09:20 itibariyle gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatı bilgileri.
Gram altın fiyatı ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.766,93 TL
Gram altın satış fiyatı 5.767,71 TL
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
9.442,00 TL
9.551,00 TL
Yarım altın ne kadar?
18.892,00 TL
19.108,00 TL
Altın ne olur, yükselir mi düşer mi?
Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatlarında son dönemde bir dinlenme süreci görüldüğünü belirtti. Dinlenme sürecinin yerini yeniden yükseliş ivmesine bıraktığını ifade eden Ergezen, "Altındaki yükselişin en büyük nedeni, Fed'in faiz indirim ihtimallerinin artması. Fed'in başına faiz indirimlerine daha istekli bir başkanın gelecek olması hem dolar endeksinde geri çekilmeye hem de kıymetli metallerde yükselişe yol açtı." diye konuştu.
Cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar?
37.669,00 TL
38.065,00 TL
Ergezen, altının onsunda 4 bin 200 doların üzerindeki kapanışların 4 bin 381,6 dolar olan önceki rekor seviyelerin test edilmesine neden olabileceğini söyledi. Altında yeni bir zirvenin gerçekleşmesini şu anda çok fazla beklemediğini kaydeden Ergezen, şu anda ivmenin bir miktar daha yavaş olabileceği öngörüsünde bulundu.
Ergezen, ekim ayının sonunda altın pozisyonlarının kapandığını bu pozisyonların tekrar açılması durumunda altında yeni zirvelerin görülebileceğini vurguladı.