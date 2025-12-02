ABD Merkez Bankası FED’in Aralık toplantısında faiz indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan bir ortamda altın haftaya yükselişle girerek 6 haftanın zirvesini gördü. Ancak altın fiyatları ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ve kâr realizasyonunun etkisiyle bugün bir miktar geri çekildi. Spot piyasada ons altın 4198,97 dolara kadar geri çekilmenin ardından düne göre yüzde 0,44 kayıpla 4218,62 dolardan işlem görüyor. Yılın başından bu yana altın ekim ayında 4 bin 381,6 dolar ile rekor kırdı. Altın fiyatları 2025'in başından bu yana yatırımcısına yüzde 62 kazandırdı. İşte, 2 Aralık Salı saat 09:20 itibariyle gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatı bilgileri.