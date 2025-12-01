Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatlarının gün içindeki hareketi yatırımcıların yakından takibinde. Haftaya güçlü bir başlangıç yapan değerli metaller, küresel piyasalardaki dalgalanma ve Fed’in olası faiz adımıyla birlikte yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti. 'Altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusu bugün daha kritik bir anlam taşırken, analistler yaklaşan veri akışının piyasada önemli bir yön değişimine yol açabileceğini söylüyor. işte 1 Aralık 2025 tarihi itibarıyla altında yaşanan son gelişmeler ve güncel rakamlar.
Altın piyasası haftaya güçlü bir hareketle başlarken değerli metallerdeki yön değişimi yatırımcıların odağını yeniden küresel piyasalara çevirdi. Fed’in olası faiz indirimi, dolar endeksindeki zayıflama ve kripto paralardaki sert düşüş, güvenli liman arayışını hızlandırdı. Ekonomik veriler kritik dönemece girildiğini ve altındaki yeni yönün piyasalarda önemli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.
Altın fiyatlarında son durum nedir?
Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından akşam saatlerinde 5 bin 772 liradan işlem görüyor.
Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü, önceki kapanışın yüzde 1,7 üstünde 5 bin 765 liradan tamamladı.
Haftanın ilk işlem gününe de değer kazancıyla başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 5 bin 787 lira seviyesinden işlem gördü. Altının gramı haftanın ilk gününü ise 5.772 TL seviyelerinden kapattı.
Saat 18.45 itibarıyla Çeyrek altın 9 bin 552 liradan, Yarım altın 19.104 liradan ve Cumhuriyet altını ise 38 bin 058 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 230 dolar seviyelerinde seyrediyor.
Gümüş yükselmeye devam ediyor
Öte yandan gümüşün ons fiyatı da 57,9 dolarla bugün rekor tazeledi. ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Kripto para piyasalarındaki düşüş ve New York borsasındaki vadeli endeks kontratlarındaki düşüş de yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebini arttığını ortaya koyuyor.
Öte yandan dolar endeksi bugün 99,3 seviyesine gerileyerek 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.
Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 280 doların direnç, 4 bin 100 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 oldu.
Altının ons fiyatı 4 bin 250 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,44, bileşik getirisi yüzde 38,58 seviyesinde gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 155,3 düzeyinde bulunuyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,4810 liradan, avro 49,4130 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 250 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 yükselişle 63,5 dolardan işlem görüyor.
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 885 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 5 milyon 885 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında en düşük 5 milyon 850 bin lira, en yüksek 5 milyon 890 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 1,7 artışla 5 milyon 885 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 785 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 580 milyon 877 bin 714,39 lira, işlem miktarı ise 609,94 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 592 milyon 516 bin 550,39 lira olarak gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.