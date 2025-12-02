Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Hakim savcı kura sonuçları görev yerler belli oldu mu?

Hakim savcı kura sonuçları görev yerler belli oldu mu?

15:252/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan 28. Dönem adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile 18. Dönem idari yargı hâkim adaylarının mesleğe kabul işlemlerini tamamladı. Peki Hakim savcı kura sonuçları görev yerleri belli oldu mu? İşte hakim savcı kura sonuçları görev yerler sorgulama ekranı.

Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan yargı adaylarının mesleğe kabul süreci Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından sonuçlandırıldı. Karar doğrultusunda adli ve idari yargı adayları görevlerine başlamak üzere süreci tamamladı.

Hakim savcı kura sonuçları görev yerleri belli oldu mu?

2 Aralık Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura töreninde adayların görev yerleri belirlenecek.

HSK tarafından yapılan açıklamada, mesleğe kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının tebrik edildiği ve yeni görevlerinin ülkeye, yargı teşkilatına ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Cübbe dağıtımına ilişkin ayrıntıların ise Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yakın zamanda ilan edileceği bildirildi.

HSK HAKİM VE SAVCI KURA SONUÇLARI GÖREV YERİ SORGULAMA EKRANI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Akademisinde eğitimlerini tamamlayan 28. Dönem Adli Yargı ve 18. Dönem İdari Yargıda mesleğe kabul edilen 1351 hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayından sınavlarda dereceye girenlere cübbelerini teslim etti. Bakan Tunç, Adalet Akademisindeki eğitimleri ve adliye stajları sona eren adayların Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından mesleğe kabul edildiğini belirtti.

Hakim-savcı adaylığı sisteminden hakim-savcı yardımcılığı sistemine geçildiğini anımsatan Bakan Tunç, “1351 hakim savcı adayımız sistemin son adayları. Bundan sonraki süreçte hakim savcı yardımcısı olarak göreve başlanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yeni görev yerleriniz belirlenecek. Yarın kuralarını çekecek 1351 hakim ve savcımız Adalet Akademisindeki eğitimlerini ve adliyelerdeki stajlarını tamamladılar.” ifadelerini kullandı.

Hakim-savcı adaylarına başarılar dileyen Bakan Tunç, “Çok başarılı olacağınıza inanıyoruz. Ülkemizin değişik yerlerinde, uzun yıllar yargı hizmetinde, adaletin tecellisinde çok önemli vazifeler alacaksınız. İnşallah milletimize, ailelerinize layık olmaya çalışacaksınız. Hepinizi tebrik ediyorum.” diye konuştu.

#hakim savcı kura sonuçları
#HSK
#hakim savcı kura sonuçları görev yerleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sonuçları ne zaman belli olur? 500 bin sosyal konutları TOKİ başvuru sonuçları kura takvimi