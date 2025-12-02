Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Akademisinde eğitimlerini tamamlayan 28. Dönem Adli Yargı ve 18. Dönem İdari Yargıda mesleğe kabul edilen 1351 hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayından sınavlarda dereceye girenlere cübbelerini teslim etti. Bakan Tunç, Adalet Akademisindeki eğitimleri ve adliye stajları sona eren adayların Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından mesleğe kabul edildiğini belirtti.

Hakim-savcı adaylığı sisteminden hakim-savcı yardımcılığı sistemine geçildiğini anımsatan Bakan Tunç, “1351 hakim savcı adayımız sistemin son adayları. Bundan sonraki süreçte hakim savcı yardımcısı olarak göreve başlanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yeni görev yerleriniz belirlenecek. Yarın kuralarını çekecek 1351 hakim ve savcımız Adalet Akademisindeki eğitimlerini ve adliyelerdeki stajlarını tamamladılar.” ifadelerini kullandı.

Hakim-savcı adaylarına başarılar dileyen Bakan Tunç, “Çok başarılı olacağınıza inanıyoruz. Ülkemizin değişik yerlerinde, uzun yıllar yargı hizmetinde, adaletin tecellisinde çok önemli vazifeler alacaksınız. İnşallah milletimize, ailelerinize layık olmaya çalışacaksınız. Hepinizi tebrik ediyorum.” diye konuştu.