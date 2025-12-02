Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan 28. Dönem adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile 18. Dönem idari yargı hâkim adaylarının mesleğe kabul işlemlerini tamamladı. Peki Hakim savcı kura sonuçları görev yerleri belli oldu mu? İşte hakim savcı kura sonuçları görev yerler sorgulama ekranı.
Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan yargı adaylarının mesleğe kabul süreci Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından sonuçlandırıldı. Karar doğrultusunda adli ve idari yargı adayları görevlerine başlamak üzere süreci tamamladı.
Hakim savcı kura sonuçları görev yerleri belli oldu mu?
2 Aralık Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura töreninde adayların görev yerleri belirlenecek.
HSK tarafından yapılan açıklamada, mesleğe kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının tebrik edildiği ve yeni görevlerinin ülkeye, yargı teşkilatına ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Cübbe dağıtımına ilişkin ayrıntıların ise Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yakın zamanda ilan edileceği bildirildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Akademisinde eğitimlerini tamamlayan 28. Dönem Adli Yargı ve 18. Dönem İdari Yargıda mesleğe kabul edilen 1351 hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayından sınavlarda dereceye girenlere cübbelerini teslim etti. Bakan Tunç, Adalet Akademisindeki eğitimleri ve adliye stajları sona eren adayların Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından mesleğe kabul edildiğini belirtti.
Hakim-savcı adaylığı sisteminden hakim-savcı yardımcılığı sistemine geçildiğini anımsatan Bakan Tunç, “1351 hakim savcı adayımız sistemin son adayları. Bundan sonraki süreçte hakim savcı yardımcısı olarak göreve başlanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yeni görev yerleriniz belirlenecek. Yarın kuralarını çekecek 1351 hakim ve savcımız Adalet Akademisindeki eğitimlerini ve adliyelerdeki stajlarını tamamladılar.” ifadelerini kullandı.
Hakim-savcı adaylarına başarılar dileyen Bakan Tunç, “Çok başarılı olacağınıza inanıyoruz. Ülkemizin değişik yerlerinde, uzun yıllar yargı hizmetinde, adaletin tecellisinde çok önemli vazifeler alacaksınız. İnşallah milletimize, ailelerinize layık olmaya çalışacaksınız. Hepinizi tebrik ediyorum.” diye konuştu.