11. Yargı Paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün Meclis'e sunulacak 11. Yargı Paketi'ndeki düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kovid düzenlemesi çok tartışıldı. Burada bir af söz konusu değil. Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu" dedi. Kovid düzenlemesi nedir, kimleri kapsıyor? İşte konuya ilişkin detaylar.
Uzun süredir üzerinde çalışılan 11. Yargı Paketi, Meclis'e geliyor. Yeni yargı paketiyle, 31 Temmuz 2023 sonrasında hükmü kesinleştiği için pandemi dönemi imkânlarından yararlanamayan kişilerin durumunu yeniden ele alacak. İnfaz düzenlemesini de içermesi beklenen 11. Yargı Paketi maddeleri ve yeni yargı paketinin Meclis'e sunulacağı tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "11. Yargı Paketinde kovid affı var mı? Kovid düzenlemesinden kimler yararlanacak?
Bakan Tunç'tan 11. yargı paketine ilişkin son açıklamalar
Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifini bugün TBMM'ye sunuluyor. basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları;
"Kadınlara yönelik suçlarda tutuklama sebebi olması gibi önemli düzenlemeleri önceki yıllarda yargı reformu çerçevesine hayata geçirdik. Kadınların mağdur edilmemesi için mevzuatı geliştirmek gerekiyor. Sorunların giderilmesi, ailenin korunması bakımından önemli görüşler burada ele alınacak.
Bugüne kadar çok sayıda yargı paketi Meclis'e geldi ve önemli kararlar alındı. Önemli hedefler ve amaçlar var. 264 hedef var. Bunları gerçekleştirmek için bir takım idari tedbirleri gerçekleştiriyoruz. Yasan düzenleme gerektiren hususlar Meclis'imizin takdirinde olan hususlar. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler hayata geçmişti. 2 yıl altı da olsa hangi cezayı alırsa alsın mutlaka belli bir süre yatılacak.
"ÇOCUK SUÇLULARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER VAR"
11. yargı paketi bugün Meclis Grubu başkanımız Abdullar Güler tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Vatandaşlarımızı mağdur eden, çocukların suçta kullanılması ile ilgili eleştirileri ortadan kaldıracak önemli düzenlemeler de var. Minguzzi cinayeti ile gördük, suça sürüklenen çocukların suç işlemesine yönelik kapsamlı hazırlık yapılması gerekiyor. Burada sadece örgüt kapsamında çocukların kullanılmasına yönelik tedbirleri grup başkanımız kamuoyu ile paylaşılacak.
Herkesin mutlu olacağı günleri maalesef mateme dönüştürecek fiiller oldu. Bunlara dönük tedbirleri de grup başkanımız açıklayacaktır. Trafikteki suçlara yönelik tedbirler de açıklanacak.
Bu paketlerin Terörsüz Türkiye ile ilişkilendirilmesi soruldu. Bu hayati bir konu. Ülkemizin önünde engel olan terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz.
"ÖRGÜTÜN FESHİ İLE GELİNEN NOKTA KOMİSYONLA ÖNEMLİ AŞAMA KAYDETTİ"
Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlam irade, ilerleyen süreç ve terör örgütünün feshi ile gelinen nokta, komisyon ile önemli aşama kaydetti. Toplantıların ikisine katılmış oldum. İlgili bakanlarımız da sunumlarını yaptı. Sürecin hassasiyetle yapılması bakımından değerlendirmelerimizi paylaştık. Komisyonun rapor hazırlama süreci var. Rapor sonrasında vekillerimizin çizeceği yol haritasında gerekli adımlar atılacaktır.
"KOVİD DÜZENLEMESİNDE AF SÖZ KONUSU DEĞİL"
Kovid düzenlemesi çok tartışıldı. Burada bir af söz konusu değil. Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu.
11.yargı paketi kimleri kapsıyor?
Koronavirüs düzenlemesinin de yer aldığı 11. Yargı Paketi, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Düzenlemenin ilk etapta yaklaşık 50 bin hükümlüyü etkilemesi bekleniyor.
GENEL AF VAR MI, AF ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz aylarda sorulan genel af olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Tunç, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." yanıtını verdi.