"ÇOCUK SUÇLULARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DÜZENLEMELER VAR"

11. yargı paketi bugün Meclis Grubu başkanımız Abdullar Güler tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Vatandaşlarımızı mağdur eden, çocukların suçta kullanılması ile ilgili eleştirileri ortadan kaldıracak önemli düzenlemeler de var. Minguzzi cinayeti ile gördük, suça sürüklenen çocukların suç işlemesine yönelik kapsamlı hazırlık yapılması gerekiyor. Burada sadece örgüt kapsamında çocukların kullanılmasına yönelik tedbirleri grup başkanımız kamuoyu ile paylaşılacak.

Herkesin mutlu olacağı günleri maalesef mateme dönüştürecek fiiller oldu. Bunlara dönük tedbirleri de grup başkanımız açıklayacaktır. Trafikteki suçlara yönelik tedbirler de açıklanacak.

Bu paketlerin Terörsüz Türkiye ile ilişkilendirilmesi soruldu. Bu hayati bir konu. Ülkemizin önünde engel olan terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz.







