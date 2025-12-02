Emekliye enflasyon zammı netleşiyor: Anket geldi hesap değişti! SSK BAĞKUR ve 4C'liye en düşük 19 bin TL maaş...

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 19 BİN TL SINIRINA YÜKSELECEK

Yıl sonu enflasyonunun %31,89 düzeyinde gerçekleşmesi halinde:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ikinci 6 aylık zam oranı: %13,04

Bu oran kök aylıklara ve ek ödeme dahil tüm maaşlara yansıtılacak.

Bu senaryoda, mevcut 16.881 TL olan en düşük emekli aylığının 19.082 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Böylece taban maaş 19 bin TL sınırına yaklaşmış olacak.