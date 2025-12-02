Yeni Şafak
Emekliye enflasyon zammı netleşiyor: Anket geldi hesap değişti! SSK BAĞKUR ve 4C'liye en düşük 19 bin TL maaş...

10:502/12/2025, Salı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zammı etkileyecek kritik enflasyon verilerinden biri bu hafta açıklanıyor. TÜİK’in çarşamba günü duyuracağı rakamlar öncesi, maaş artışlarına ilişkin yeni bir ipucu daha ortaya çıktı. Son yapılan anket, emeklilerin beklediği zam oranına dair önemli bir işaret veriyor. İşte detaylar…

Emeklilerin ocak zammını belirleyecek enflasyon hesaplamasında gözler bu haftaki TÜİK verilerine çevrildi. Çarşamba günü açıklanacak oran öncesinde yayımlanan yeni anket, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alabileceği artışa ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Peki beklentiler ne yönde?

KASIM ENFLASYONU İÇİN GÖZLER 3 ARALIK’A ÇEVRİLDİ

Emekli zammını belirleyecek 6 aylık enflasyonun ilk dört verisi netleşti. TÜİK’in Temmuz–Ekim dönemi için açıkladığı rakamlara göre enflasyon %10,25 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammın ilk dört aya ait bölümü kesinleşmiş durumda.

Kalan iki veriden Kasım ayı enflasyonu 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak. Bu veriyle birlikte emeklilerin alacağı zam oranı büyük ölçüde ortaya çıkmış olacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ YÜZDE 31,89’A OTLANDI

Merakla beklenen veriler öncesi AA Finans’ın 32 ekonomistle gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi yeni bir ipucu sundu. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %31,89 seviyesinde.

Ekonomistlerin tahmin aralığı ise %31 ile %32,51 arasında değişti. Bu beklenti gerçekleşirse, ikinci 6 aylık döneme esas olacak zam oranı da büyük ölçüde şekillenmiş olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 19 BİN TL SINIRINA YÜKSELECEK

Yıl sonu enflasyonunun %31,89 düzeyinde gerçekleşmesi halinde:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ikinci 6 aylık zam oranı: %13,04

Bu oran kök aylıklara ve ek ödeme dahil tüm maaşlara yansıtılacak.

Bu senaryoda, mevcut 16.881 TL olan en düşük emekli aylığının 19.082 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Böylece taban maaş 19 bin TL sınırına yaklaşmış olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YANSITILMIŞ HESAPLAMALAR

Aşağıdaki hesaplar, %13,04 zam oranına göre eski–yeni maaş formatında düzenlenmiştir:

16.881 TL → 19.082 TL

17.000 TL → 19.217 TL

17.500 TL → 19.782 TL

18.000 TL → 20.347 TL

19.000 TL → 21.478 TL

21.000 TL → 23.738 TL

22.000 TL → 24.869 TL

23.000 TL → 25.999 TL

24.000 TL → 27.130 TL

25.000 TL → 28.260 TL

26.000 TL → 29.390 TL

27.000 TL → 30.521 TL

28.000 TL → 31.651 TL

29.000 TL → 32.782 TL

30.000 TL → 33.912 TL

31.000 TL → 35.042 TL

32.000 TL → 36.173 TL

33.000 TL → 37.303 TL

34.000 TL → 38.434 TL

35.000 TL → 39.564 TL

36.000 TL → 40.694 TL

37.000 TL → 41.825 TL

38.000 TL → 42.955 TL

39.000 TL → 44.086 TL

40.000 TL → 45.216 TL

41.000 TL → 46.346 TL

42.000 TL → 47.477 TL

43.000 TL → 48.607 TL

