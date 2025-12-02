TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU SONUÇLARI: 1+1, 2+1 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Türkiye genelinde yoğun ilgi gören TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvuru dönemi sürerken, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken, kimlik numarasına göre belirlenen ilk gün kısıtlaması sona erdi ve 15 Kasım’dan itibaren herkes başvurusunu iletebilir hale geldi. Projede gençlerden emeklilere kadar birçok gruba özel kontenjan ayrıldı. 19 Aralık’ta başvuruların tamamlanmasının ardından sıra kura tarihine gelecek. Peki, TOKİ 1+1 ve 2+1 başvuru sonuçları için takvim belli oldu mu?