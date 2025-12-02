TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU SONUÇLARI: 1+1, 2+1 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvuru heyecanı devam ederken gözler sonuç takvimine çevrildi. e-Devlet üzerinden alınan başvurularda T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli başvuru süreci tamamlanırken, 15 Kasım itibarıyla tüm vatandaşlar için ekran açıldı. Engelli, şehit yakını-gazi, emekli, genç ve çok çocuklu ailelere özel kontenjanın ayrıldığı dev projede başvurular 19 Aralık 2025’e kadar sürecek. Peki 1+1 ve 2+1 konutlar için TOKİ başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Türkiye genelinde yoğun ilgi gören TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvuru dönemi sürerken, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken, kimlik numarasına göre belirlenen ilk gün kısıtlaması sona erdi ve 15 Kasım’dan itibaren herkes başvurusunu iletebilir hale geldi. Projede gençlerden emeklilere kadar birçok gruba özel kontenjan ayrıldı. 19 Aralık’ta başvuruların tamamlanmasının ardından sıra kura tarihine gelecek. Peki, TOKİ 1+1 ve 2+1 başvuru sonuçları için takvim belli oldu mu?
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?
19 Aralık itibarıyla TOKİ başvuruları sona erecek ve hak sahipliği belirleme kurası başlayacak. TOKİ hak sahipliği kura çekilişi 29.12.2025-27.02.2026 tarihleri arasında yapılacak. İşte takvim:
TOKİ Hak Sahipliği Kura Çekilişi: 29.12.2025-27.02.2026
Projelerin İhale Edilemeye Başlanması: Kasım 2025 yılı itibarıyla
Konut Belirleme Kurası: Şubat 2026 itibarıyla
Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanmaya Başlaması: Şubat 2026 itibarıyla
TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ tarafından belirlenen süreç takvimine göre Mart 2027 yılı itibarıyla ilk konutlar teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ BAŞVURU BEDELİ GERİ İADE EDİLECEK Mİ?
Hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5000 TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.