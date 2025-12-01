Kasım 2025 enflasyonu için geri sayım: Enflasyon ne zaman açıklanacak? Maaş zammı ve kira artışı için kritik veri

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala gözler TÜİK’e çevrildi. Hem kira artış oranlarını hem de memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam farkını belirleyecek olan kritik veri, milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Merkez Bankası’nın yayımladığı son anket, enflasyon beklentilerinin yeniden yükseldiğini gösterirken, kur ve cari açık tahminlerindeki değişim de ekonomi çevrelerinde yeni tartışmaların kapısını araladı. Peki 2025 Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak ve ekonomistler hangi oranları öngörüyor? İşte güncel değerlendirmeler ve verilerin açıklanacağı tarih.
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa süre kala ekonominin odağı yeniden TÜİK’e çevrildi. Kira artış oranlarından memur ve emekli maaş zammına kadar geniş bir kesimi ilgilendiren kritik veri, 3 Aralık 2025’te duyurulacak. Enflasyon beklentilerinin yönünü gösteren Merkez Bankası anketi ise hem yıl sonu TÜFE tahminlerinde hem de döviz ve cari açık öngörülerinde dikkat çeken güncellemeler içeriyor. Ekonomistler, kasım ayı enflasyonunun zam hesaplamalarında belirleyici olacağına dikkat çekerken, milyonlarca kişi açıklanacak rakamlara kilitlenmiş durumda.
Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 enflasyon verilerini 3 Aralık Çarşamba günü duyuracak. Hem kira artış oranları hem de memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam hesaplamasında belirleyici olacak kasım enflasyonu, ekonomi gündeminin ana başlığı hâline gelmiş durumda. Açıklanacak verilerle yılın ilk beş ayına ilişkin enflasyon farkı ve yılbaşındaki maaş artış oranları da netleşmiş olacak.
Enflasyon açıklama takvimi netleşti
Kasım ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) sonuçları TÜİK tarafından her ay olduğu gibi saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak.
Rakamların açıklanmasıyla birlikte aralık ayı kira artış oranı belirginleşecek; memur ve emeklilerin 2026 Ocak ayında alacağı zam oranları da kasım ve aralık enflasyonu üzerinden hesaplanacak. Bu nedenle kasım verileri, milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor.
Merkez Bankası anketinde TÜFE beklentisi artış gösterdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör, finans sektörü ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi, ekonomistlerin beklentilerindeki yönü ortaya koydu. Ankete göre kasım ayı için TÜFE artış beklentisi bir önceki dönemdeki %1,55 seviyesinden %1,59’a yükseldi. Yıl sonu enflasyon tahmininin de yukarı yönlü güncellenerek %31,77’den %32,20’ye çıktığı görülüyor.
Ekonomistlerin 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinin %23,49’a, 24 ay sonrası için ise %17,69’a yükselmesi, fiyat artışlarının orta vadede de etkisini sürdürmesinin öngörüldüğünü gösteriyor.
Dolar/TL ve cari açık beklentileri güncellendi
Anketin diğer dikkat çeken verileri arasında döviz kuru ve cari açık projeksiyonları yer alıyor. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,5632’den 43,4245’e gerilerken, 12 ay sonrası için kur tahmini 50 TL seviyesinin üzerine çıkarak 50,6169’a yükseldi.
Cari işlemler açığına ilişkin beklentilerde ise sınırlı değişim gözlemleniyor. Buna göre 2025 yıl sonu cari açık tahmini 20,9 milyar dolar olurken, 2026 yılı tahmini 24,3 milyar dolara geriledi.
Ekim Ayı verileri 47 ayın en düşük yıllık enflasyonunu gösterdi
TÜİK’in geçtiğimiz ay açıkladığı ekim verileri, enflasyonda aşağı yönlü seyrin sürdüğüne işaret etmişti. TÜFE aylık bazda %2,55 artarken, yıllık enflasyon %32,87 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, son 47 ayın en düşük yıllık enflasyon değeri olarak kayıtlara geçti. Yurt içi üretici fiyat endeksi de aylık %1,63 ve yıllık %27 artışla daha ılımlı bir görünüm sergiledi.
Kasım verisi maaş ve kira artışları için kritik öneme sahip
Kasım ve aralık aylarına ait enflasyon oranları, hem milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışını hem de özel sektörde uygulanacak kira artış oranlarını doğrudan etkileyecek.
Bu nedenle 3 Aralık’ta açıklanacak kasım enflasyonu, yıl sonu enflasyon tablosunun şekillenmesinde belirleyici adımlardan biri olarak görülüyor. Ekonomistler, beklentilerdeki sınırlı yukarı yönlü güncellemeye rağmen enflasyonda genel seyirin yıl sonu hedefleriyle uyumlu ilerlediği görüşünde birleşiyor.