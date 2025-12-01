Kasım 2025 enflasyonu için geri sayım: Enflasyon ne zaman açıklanacak? Maaş zammı ve kira artışı için kritik veri





Merkez Bankası anketinde TÜFE beklentisi artış gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör, finans sektörü ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi, ekonomistlerin beklentilerindeki yönü ortaya koydu. Ankete göre kasım ayı için TÜFE artış beklentisi bir önceki dönemdeki %1,55 seviyesinden %1,59’a yükseldi. Yıl sonu enflasyon tahmininin de yukarı yönlü güncellenerek %31,77’den %32,20’ye çıktığı görülüyor.





Ekonomistlerin 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinin %23,49’a, 24 ay sonrası için ise %17,69’a yükselmesi, fiyat artışlarının orta vadede de etkisini sürdürmesinin öngörüldüğünü gösteriyor.







