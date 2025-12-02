Cep telefonu aboneliğinde yeni düzenleme: Hatlar 3 ayda kapanacak

Parmak izi ile doğrulanacak





Tasarıdaki düzenlemelere göre, cep telefonu şirketleri, ilgili kanunlarında resmi kimlik belgesi hükmünde olsa bile, elektronik kimlik doğrulama kabiliyetini haiz olmayan kimlik belgeleriyle abonelik kaydı yapamayacak.





Tasarıya göre, abonelik kaydı "kişinin kimliğini, kimlik belgesi ve yüz veya parmak izi özetine ilişkin biyometrik veriler ya da kimliği doğrulayıcı şifre vasıtasıyla" kontrol edilecek.

Tasarıda, yabancı ülke vatandaşları ve göçmenlerin abonelikleri konusunda yeri kurallar öngörüldü. Tasarıya göre, abonelik kaydı yapılan yabancı uyruklu kişinin elektronik kimlik doğrulama kabiliyetini sahip belgeye sahip olmaması halinde, telefon şirketi, abonelik kaydı yapılan yabancı kişinin kimliği, yüz veya parmak izine ilişkin biyometrik verileriyle Göç İdaresi Başkanlığı'ndan isteyecek.

Bu madde, Türkiye'de görevli diplomatlar ile ailelerine uygulanmayacak.























