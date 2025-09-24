Yeni Şafak
Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

09:3624/09/2025, Çarşamba
AA
Eş zamanlı operasyonlarda, N.Ç, A.F.A, V.Ş, Z.Ö. ve R.Y. yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa ve İzmir’de eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bursa merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, örgütün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa ve İzmir'de operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda, N.Ç, A.F.A, V.Ş, Z.Ö. ve R.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



#FETÖ
#operasyon
#Soruşturma
