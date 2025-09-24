Ordudan ihraç edilen FETÖ'cü firari astsubay yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri astsubay olarak görev yaparken FETÖ üyesi olduğu için ordundan ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Hüseyin K.’nın (38) saklandığı yeri tespit etti.