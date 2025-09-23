Yeni Şafak
FETÖ'den 6 yıldır aranan öğretmen yakalanıp tutuklandı

09:5623/09/2025, Salı
IHA
Terör örgütünün gizli haberleşme sistemi Bylock’u da kullandığı iddia edilen A.S. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adana’da terör örgütü FETÖ üyeliği suçundan 6 yıldır aranan şüpheli öğretmen yakalanıp tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ’ye üye olmaktan 6 yıldır aranan öğretmen A.S.’nin (53) saklandığı adresi belirledi. Çukurova ilçesindeki adrese baskın yapan ekipler şüpheliyi yakalayarak emniyete getirdi. Şüphelinin terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu öne sürüldü.

Terör örgütünün gizli haberleşme sistemi Bylock’u da kullandığı iddia edilen A.S. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

