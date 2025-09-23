Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyon: 10 şüpheli yakalandı

09:1923/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adları geçen ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince kent merkezi ile Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



#FETÖ
#gözaltı
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI 2025: KYK yurt ek yerleştirme ne zaman yapılacak, başladı mı, kontenjanlar açıklandı mı?