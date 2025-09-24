Yeni Şafak
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 5 sanığa tahliye

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu - Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ.’de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine başlayan davanın üçüncü duruşmasında 5 sanık tahliye edildi. Aralarında Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu’nun bulunduğu 6 isim için tutukluluk kararı devam etti.

İzmir’de uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği kooperatif davasında dün gece yeni bir gelişme yaşandı. Mahkame, Mehmet Alphan Bozan, Levent İşler, Mehmet Gürhan Özata, Sevcan Tınaztepe ve Orhan Dölek olmak üzere 5 kişi için adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararını verdi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir BB Genel Sekreteri Barış Karcı, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek için ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.


Bir sonraki duruşmanın 13 Ekim 2025’te İzmir Adliyesi’nde yapılacağını duyuruldu.




