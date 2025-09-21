Yeni Şafak
İzmir Körfezi'nde balık bile yaşamıyor

Aybike Eroğlu
04:0021/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
İzmir Körfezi.

Kirlilik ve pis kokunun etkili olduğu İzmir Körfezi’nde balık ölümleri tekrar başladı.

İzmir Körfezi yine balık mezarlığına döndü. Özellikle Konak’tan Üçkuyular’a uzanan sahil şeridinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, çeyrek asırdır İzmir’i yöneten CHP’li yönetimlere tepki gösterdi. Saygılı, “Körfez can çekişiyor. Çeyrek asırdır İzmir’i yöneten CHP’li Büyükşehir Belediyesi başkanları, her seçim döneminde hemşehrilerimize Körfez’de yüzme vaadi verdi. Ancak CHP’li başkanlar bu sözlerini yerine getiremeden görev sürelerini tamamladı” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “5 yılın sonunda Körfez’de yüzmeyi vadedemem ama bugüne oranla daha temiz bir körfez bırakabilirim” sözlerini hatırlatan Saygılı şunları kaydetti: “Bırakın temiz bir körfezi, son 2 yıldır balıkların bile yaşama mücadelesi verdiği, kokudan geçilmeyen, can çekişen bir körfez gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu tablo açıkça gösteriyor ki Cemil Tugay da tıpkı selefleri gibi vaadini yerine getiremeyecek. Olan yine Körfez’deki canlılara ve İzmirli hemşehrilerimize olacak.”



#İzmir
#İzmir Körfezi
#Çevre Kirliliği
