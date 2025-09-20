Yeni Şafak
İzmir Buca'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor: Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok

18:1920/09/2025, суббота
G: 20/09/2025, суббота
İzmir'in Buca ilçesinde yaşayanlar, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösterdi.

İnönü Mahallesi'nde oturan Münir Coşkun (70), Almanya'da yaşadığını ve yılın belli dönemlerinde buradaki evine geldiğini söyledi.



Mahalledeki çöplerin kokusundan rahatsız olduğunu, alışveriş için kullandığı yoldan dahi geçemediğini belirten Coşkun, "Memleketimizi görmeye geliyoruz ama bu çöplerin kokusundan kusacak gibi oluyoruz. Almanya'da sokaklarda bir izmarit bile göremezsiniz. İnsanlar şu durumun içinde yaşıyor. Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok. Yazık, günah." dedi.



Aynı mahallede yaşayan Mustafa Demirtaş da ilçede hizmet eksikliği bulunduğunu savunarak, "Kendi evlerinin önü böyle olamaz. Dün çöplerden dolayı yoldan geçemedim, kaza yaptım. Yolların hali ortada, araçlarımız zarar görüyor. Vatandaşa hizmet yok." diye konuştu.



Mahalle sakini Mehmet Yasin Çalış da "Şu çöplerin bedelini biz mi ödeyeceğiz? Parklarda oturamıyoruz, sinekten durulmuyor." ifadesini kullandı.



Öte yandan, Hatboyu Caddesi'nde de çöplerin toplanmadığı gözlendi.



#İzmir
#Buca
#Çöp
