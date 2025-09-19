İzmir Çöp Fuarı

Uzun yıllardır CHP tarafından yönetilen İzmir, çöp krizini aşamıyor. Belediyenin hakkını vermediği işçilerin eylemleri, mali sorunlar, yetersiz altyapı ve planlama eksikliği, kent genelinde çöp yığınlarına neden oldu. Çevre kirliliği, artık halk sağlığını da tehdit eden bir boyuta ulaştı. Günde 5 bin ton çöp çıkan kentte özellikle Buca, Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Bornova gibi merkez ilçelerde çöp dağları oluştu.

Kentin dört bir yanını saran çöp yığınlarının sebebinin beceriksiz yönetim, yolsuzluk düzeni ve işçiye değer vermeyen anlayış olduğunu ifade eden Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Ünal, “İzmir genelinde belediye işçileri maaşlarını zamanında alamıyor. İşçinin alın teri ödenmeden bu şehrin yükü taşınabilir mi? Halkın çöp dağları altında kalmasının temel nedeni, işçiye değer vermeyen bu anlayıştır. Bu şehrin sokakları çöp dağlarına değil, hizmete ve temizliğe layıktır” dedi. Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Burçin Kevser Sevil de kendi ilçelerinde grevde olan işçilerin ödenmeyen 2 aylık maaşlarının yatırıldığını, geri kalan alacaklarının protokole bağlandığını anlattı. Sevil, protokole uyulmaması halinde işçilerin tekrar greve gitme ihtimali olduğunu ifade etti.