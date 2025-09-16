Yeni Şafak
Son iki günde etkisi arttı: İzmir Körfezi'nde kirlilik ve kötü koku sürüyor

15:4116/09/2025, Salı
DHA
İzmir Köfezi'ndeki kirliliğe bağlı olarak duyulan kötü koku, son iki günde etkisini artırdı.

İzmir Körfezi'nde geçen yıl etkili olan ve kirlilik nedeniyle bu yıl da ortaya çıkan pis koku, zaman zaman etkisini arttırıyor. Hava sıcaklığına bağlı duyulmaya başlayan pis koku, özellikle son iki günde etkisini arttırdı.

Koku özellikle Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahillerinde yoğun olarak hissediliyor. Sahilde yürüyüşe çıkan ve burada vakit geçirmek isteyenler, pis kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi.

"BU KOKU İZMİR'E YAKIŞMIYOR"


Taksicilik yapan Eşref Kırmızıgül (50), "Kokudan geçilmiyor, denizde ölü balık da var. Bir an önce denizin temizlemesini istiyoruz. Yoldan geçerken ölü balık kokusundan çok rahatsız oluyorum. Buna bir an önce bir çözüm bulunmasını istiyorum. Çok kötü, çok fena okuyor. Yetkililerin bir çözüm bulmalarını istiyoruz. İzmir, Türkiye’nin 3'üncü büyükşehri; bu koku İzmir’e yakışmıyor. Birilerinin temizlemesi gerekiyor" diye konuştu.

"KOKU EVE KADAR GELİYOR"


Ev kadını Hediye Özkurt (48) ise "Bayraklı'da Sevgiyolu'nda oturuyorum, koku eve kadar geliyor. Koku rahatsız ediyor, kokunun sebebinin araştırılıp bir an önce çözüm bulunmasını rica ediyorum. Piriştina'nın döneminde koku giderilmişti ama son 1 yılda yine kokuyu duymaya başladık. Belediyeden ricamız daha güzel yaşanabilecek bir çevre ve temiz bir düzen" dedi.

"FAZLA DURULMUYOR"


Seyyar satıcı Hasan Demirkol (62) da, "Bir haftadır kokuyor. Fazla durulmuyor, kimseler gelmiyor, uzaklaşıyor. Kokunun giderilmesini isteriz. Geçen sene de balık kokusu vardı, balıklar öldü. Bu sene de öldü, onun kokusu var. İzmir'e yakışmıyor, arıtmalar var, su devir daimi yapılıyor, uğraşıyorlar" diye konuştu. 

