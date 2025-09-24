İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kent genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintisi duyurularını düzenli olarak paylaşmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, bugün İzmir’in bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar, İZSU’nun resmi sayfası üzerinden planlı kesinti sorgulaması yaparak yaşadıkları bölgede su kesintisi olup olmadığını öğrenebiliyor. İşte 24 Eylül Çarşamba bugün İZSU planlı su kesintileri ve etkilenecek ilçeler.

1 /6

2 /6 BALÇOVA ÇETİN EMEÇ, EĞİTİM 24.09.2025 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası ÇETİN EMEÇ ESRA YAŞAR Sk. BALÇOVA.

3 /6 KARABAĞLAR ESENTEPE, FAHRETTİN ALTAY, GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR, ÜÇKUYULAR 24.09.2025 saat 09:16 ile 11:16 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2/1 sk 15.

4 /6 KARABURUN İSKELE 24.09.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası İSKELE MAHALLESİ KEPEZ CADDESİ'NDE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. KESİNTİDEN KEPEZ CADDESİ VE ÇEVERESİ ETKİLENECEKTİR.

5 /6 MENEMEN CUMHURİYET, GAZİ, GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİ PINAR, İSTİKLAL, KEMAL ATATÜRK, ULUS, YEŞİL PINAR, ZEYTİNLİK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL 23.09.2025 saat 23:35 ile 24.09.2025 saat 05:59 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Diğer PLANLI KESİNTİ.