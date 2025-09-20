Karabağlar’da demokrasi yerle bir edildi: '9 meclis üyesi ağlaya ağlaya istifa ediyoruz'

“Demokrasinin kalesi olan Cumhuriyet Halk Partisi, Karabağlar’da maalesef CHP üyesi dahi olmayan Uğantaş ailesi ve yalnızca iki yıllık CHP’li olan Helil Kınay’ın baskılarıyla yıpratılmış, ayrıca CHP Genel Merkezi’nin doğrudan müdahalesiyle Karabağlar İlçe Başkanlığı için aday olan isim son gece baskı ile adaylıktan çekilmeye mecbur bırakılmıştır. Üyesi olduğumuz partimizin; diktatörce, kamu idaresi anlayışına yakışmayan ve usulsüzlüklerle yönetilen Karabağlar Belediyesi ile, CHP Genel Merkezi’nin bu antidemokratik müdahalesi sonucu şekillenen CHP Karabağlar İlçe Başkanlığı nedeniyle partimizden istifa ediyoruz”