Karabağlar’da demokrasi yerle bir edildi: '9 meclis üyesi ağlaya ağlaya istifa ediyoruz'

Ekincan Aksoy adaylıktan çekildi.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde bugün yapılan CHP İlçe Kongresi, skandal bir gelişmeye sahne oldu. Karabağlar CHP İlçe başkanlığı için yarışması beklenen Ekincan Aksoy’un adaylıktan çekildi. Bu çekilme olayının arkasında CHP Genel Merkezi’nin doğrudan müdahalesi olduğu iddia edilirken, Karabağlarlı 9 belediye meclis üyesi de CHP’den istifa etti. Meclis üyeleri bu istifaya gerekçe olarak CHP yönetiminin yaptığı antidemokratik müdahaleleri gösterdi.
İzmir’in Karabağlar ilçe örgütünün seçilmesi için başlayan kongreye gölge düştü. Kongre öncesi ilçe başkanlığı için mevcut İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ekincan Aksoy yarışacağı belirtilirken, sabah saatlerinde ilginç bir gelişme yaşandı. Aksoy, baskılar nedeniyle adaylıktan çekildi. Yaşananlara tepki gösteren 9 CHP’li belediye meclis üyesi de partide istifa etti. Meclis üyeleri istifaya gerekçe olarak CHP Genel Merkezi’nin antidemokratik uygulamalarını gösterirken, bir de basın açıklaması yaptı. Açıklamada,
“Partimizden; ilçe kongresine Genel Merkez tarafından yapılan bu antidemokratik müdahaleler sonucunda, içimiz kan ağlaya ağlaya istifa ediyoruz”
ifadelerine yer verildi.
ADAY ÇEKİLMEYE MECBUR BIRAKILDI
9 CHP’li belediye meclis üyesinin yaptığı açıklamada,
“Demokrasinin kalesi olan Cumhuriyet Halk Partisi, Karabağlar’da maalesef CHP üyesi dahi olmayan Uğantaş ailesi ve yalnızca iki yıllık CHP’li olan Helil Kınay’ın baskılarıyla yıpratılmış, ayrıca CHP Genel Merkezi’nin doğrudan müdahalesiyle Karabağlar İlçe Başkanlığı için aday olan isim son gece baskı ile adaylıktan çekilmeye mecbur bırakılmıştır. Üyesi olduğumuz partimizin; diktatörce, kamu idaresi anlayışına yakışmayan ve usulsüzlüklerle yönetilen Karabağlar Belediyesi ile, CHP Genel Merkezi’nin bu antidemokratik müdahalesi sonucu şekillenen CHP Karabağlar İlçe Başkanlığı nedeniyle partimizden istifa ediyoruz”
denildi.
DEMOKRASİ KATLEDİLDİ
Karabağlar İlçe Başkanlığı seçiminde demokrasiyi katletmek pahasına adaylara baskı kurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, “
Aday geri çektirilerek örgütün en temel hakkı olan seçim hakkı üyelerin elinden alınmıştır. Bu antidemokratik süreç, partimizin öz değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Biz Karabağlarlı 9 belediye meclis üyesi, partimizden; ilçe kongresine Genel Merkez tarafından yapılan bu antidemokratik müdahaleler sonucunda, içimiz kan ağlaya ağlaya istifa ediyoruz. Ancak şunun altını önemle çiziyoruz: Kesinlikle hiçbir partiye geçmeyeceğiz, bu söz konusu dahi olamaz”
vurgusu yapıldı. Meclis üyelerinin yaptığı açıklamanın devamında ise,
“Bu diktatör anlayışa karşı susmayacağız. Demokrasiye sahip çıkmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz
” ifadelerine yer verildi.
