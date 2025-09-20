Ankara Büyükşehir Belediyesi yetersiz kaldı: Başkentin trafik sorunu çığrından çıktı

Yavaş’ın "dengeli ve planlı yönetim" iddiası, başkentin trafiğinin bir kez daha sınanmasına neden olurken, ABB yönetimi büyük bir sınavdan daha geçer not alamadı. Son üç haftalık süreçte, İş dönüşü saatlerinde patlak veren krize karşı ise henüz önlem alınmadı. EGO otobüs seferlerinin de aksamasıyla, vatandaşlar metro istasyonlarında uzun süre bekletildi.