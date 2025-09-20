Ankara Büyükşehir Belediyesi yetersiz kaldı: Başkentin trafik sorunu çığrından çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Sincan Yenikent girişinde başlattığı köprülü kavşak çalışması, bölgede kilometrelerce araç kuyruklarının oluşmasına neden oluyor. Yenikent-Ankara Ayaş Yolu’nun trafiğe kapatılmasıyla tek alternatif güzergah haline gelen Cumhuriyet Bulvarı’ndaki artan araç yoğunluğu ise sürücülerin saatlerce trafik çilesi çekmesine neden oluyor.
Yenikent-Ankara Ayaş Yolu’nun trafiğe kapatılmasıyla tek alternatif güzergah haline gelen Cumhuriyet Bulvarı, yoğunluğu kaldıramayınca saatlerce hareket edemeyen araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Sürücüler araçlarında mahsur kalırken, otobüs ve servislerdeki vatandaşlar araçlarından inerek evlerine yürümek zorunda kaldı.
Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yönetiminin yaz aylarında tamamlanması gereken bir projeyi okulların açıldığı zamanda uygulamasını anlamsız bulduklarını kaydetti.
- Yavaş’ın "dengeli ve planlı yönetim" iddiası, başkentin trafiğinin bir kez daha sınanmasına neden olurken, ABB yönetimi büyük bir sınavdan daha geçer not alamadı. Son üç haftalık süreçte, İş dönüşü saatlerinde patlak veren krize karşı ise henüz önlem alınmadı. EGO otobüs seferlerinin de aksamasıyla, vatandaşlar metro istasyonlarında uzun süre bekletildi.