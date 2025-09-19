Başkan Gülpınar Japon Prenses Mikasa’ya asırlık mektubu hediye etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Japon Prenses Akiko Mikasa ve beraberindeki heyet onuruna Cumhuriyet Gastronomi Merkezi'nde özel bir yemek programı düzenlendi. Programa; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve bürokratlar katıldı.

Görüşmelerde, Osmanlı İmparatorluğu ile Japonya arasında yüzyıllara dayanan tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldı. Bu dostluğun en önemli simgelerinden biri olan 1888 tarihli diplomatik belge de gündeme geldi. Ziyaretin anısına Başkan Gülpınar, Japon İmparatoru Mutsuhito’nun, 10 Mayıs 1888 tarihinde Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid’e gönderdiği, Krizantem Nişanı’nın tevcih edildiğini bildiren mektubun birebir replikasını Prenses Akiko’ya takdim etti.

Orijinali bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nde sergilenen Krizantem Nişanı ve mektup, 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı ile Japonya arasındaki karşılıklı saygı ve diplomatik ilişkilerin bir nişanesi olarak kabul ediliyor.

Bu özel belge, aynı zamanda Japon Prens ve Prensesinin 1888 yılında Osmanlı topraklarını ziyaret etmeleri ve Sultan II. Abdülhamid’in kendilerine gösterdiği misafirperverliğe bir karşılık olarak gönderilmişti.

Programın sonunda karşılıklı iyi niyet ve dostluk mesajları verildi. Prenses Mikasa, gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan Gülpınar’a teşekkür ederek, Şanlıurfa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



