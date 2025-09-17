Yeni Şafak
Japonya Prensesi Akiko Mikasa Ankara'da: Tırnağında dikkat çeken Türkiye detayı

14:0217/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Japonya Prensesi Akiko Mikasa ‘Arkeolojinin Altın Çağı’ sergisini ziyaret etti.
Japonya Prensesi Akiko Mikasa ‘Arkeolojinin Altın Çağı’ sergisini ziyaret etti.

Türkiye’yi ziyaret eden Japonya Prensesi Akiko Mikasa programının Ankara ayağına Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Arkeoloji ve sanat tarihine olan merakıyla tanınan Prenses Akiko’nun bir sonraki durağı ise Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte
“Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi -Arkeolojinin Altın Çağı”
sergisini gezen Prenses Akiko, Anadolu’nun kadim geçmişine dair eserleri yakından inceleyerek özellikle Göbeklitepe buluntuları ile dijital sunumlara yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Millet Kütüphanesinde sergilediği eserleri özenle inceleyen prenses, Anadolu’nun 12 bin yıllık geçmişine ışık tutan Göbeklitepe, Karahantepe ve diğer arkeolojik buluntularla ilgili bilgiler aldı.

Prenses’in tırnağında dikkat çeken Türkiye detayı

Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın ziyareti sırasında objektiflere yansıyan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise tırnağına işlenmiş Türk bayrağı oldu.

Küçük ama anlamlı bu jest, sergi salonunda bulunan davetlilerin de ilgisini çekti.

Türk bayrağının tırnağa işlendiği bu ayrıntı, Prenses’in Türkiye’ye duyduğu yakınlık ve saygının sembolik bir ifadesi olarak yorumlandı.

Türkiye’nin son yıllarda yürüttüğü arkeolojik kazılar ve müzecilik hamlesini vitrine çıkaran “Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi – Arkeolojinin Altın Çağı” sergisi binlerce yıl öncesinden günümüze taşınan eserlerle uluslararası kültür diplomasisinin de güçlü bir örneği olarak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.




#Akiko Mikasa
#Japonya
#Ankara
