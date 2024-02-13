"Önemli olan küçük yaştaki çocukların kitapla tanışmasını sağlamak ve okuma sevgisini onlara aşılayarak, hızlı bir şekilde kütüphane üyesi yaparak bilgiye kolay ulaşabilmelerini sağlamak. Gezici kütüphanelerimiz 6 Şubat depreminde önemli işler yaptı. 48 gezici kütüphanemizi deprem zamanında bölgelere gönderdik. Özellikle uzman psikolog desteği gereken noktalarda uzmanlar bulundurduk. Gittikleri yerlerde hem psikolog desteği verdiler, hem de kültürel faaliyetlerde yer aldılar. 45 binden fazla etkinlikle 700 bin vatandaşımızın gezici kütüphaneden yararlanmalarını sağladılar. Deprem bölgelerinde 17 noktada yeni kütüphane inşaatı çalışmalarını başlattık. İnşallah yıl sonuna kadar yıkılmış olan kütüphanelerimizin yerine yeni kütüphaneler açarak oradaki eksikliği de tamamlamayı düşünüyoruz"