Yeni keşifleri Bakan Ersoy duyurdu: Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıllık idoller gün yüzüne çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idollerin ortaya çıkarıldığını duyurdu.
Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı yerleşimlerinden Tavşanlı Höyük’te bu yıl gerçekleştirilen kazılarda, günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen idoller bulundu.
Mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış bu eserler, dönemin dini ve kültürel hayatına dair yeni ipuçları ortaya koyuyor.
Kazılarda ayrıca, bir yapının ortasındaki ocağın çevresinde yan yana dizili yedi insan biçimli kil idol keşfedildi. Bu bulgu, üretim ve günlük yaşamın yanı sıra dini ritüellerin de ocakların etrafında gerçekleştirildiğini düşündürüyor. Tamamlanmamış seramik örnekleri ise dönemin üretim süreçlerini anlamaya olanak tanıyor.
"Önemli keşiflere imza atıldı"
Kazıların aralık ayı ortasına kadar sürmesi ve Tunç Çağı’na dair çok daha fazla bilgiye ulaşılması öngörülüyor.