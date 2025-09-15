Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kütahya
Yeni keşifleri Bakan Ersoy duyurdu: Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıllık idoller gün yüzüne çıktı

Yeni keşifleri Bakan Ersoy duyurdu: Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıllık idoller gün yüzüne çıktı

13:5115/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tavşanlı Höyük'te bu yıl çok önemli keşiflere imza atıldı.
Tavşanlı Höyük'te bu yıl çok önemli keşiflere imza atıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idollerin ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı yerleşimlerinden Tavşanlı Höyük’te bu yıl gerçekleştirilen kazılarda, günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen idoller bulundu.

Mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış bu eserler, dönemin dini ve kültürel hayatına dair yeni ipuçları ortaya koyuyor.

Kazılarda ayrıca, bir yapının ortasındaki ocağın çevresinde yan yana dizili yedi insan biçimli kil idol keşfedildi. Bu bulgu, üretim ve günlük yaşamın yanı sıra dini ritüellerin de ocakların etrafında gerçekleştirildiğini düşündürüyor. Tamamlanmamış seramik örnekleri ise dönemin üretim süreçlerini anlamaya olanak tanıyor.

"Önemli keşiflere imza atıldı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından duyurduğu buluntularla ilgili yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:
“Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük’te bu yıl çok önemli keşiflere imza atıldı. Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idoller ortaya çıkarıldı. Ocak etrafında yan yana bulunan 7 insan biçimli idol, dönemin dini ritüellerine ışık tutuyor. Tamamlanmamış seramikler ise üretim süreçlerini anlamamızı sağlıyor. Henüz dar alanlarda yürütülen kazılar, Tunç Çağı’nın dini, kültürel ve ekonomik yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere çalışmaları yürüten değerli bilim insanlarına teşekkür ediyorum.”

Kazıların aralık ayı ortasına kadar sürmesi ve Tunç Çağı’na dair çok daha fazla bilgiye ulaşılması öngörülüyor.



#Tavşanlı
#Höyük
#Mehmet Nuri Ersoy
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı alımları 2025 başvuru sonuçları açıklandı mı? 3 bin 500 personel alımı yapılacak