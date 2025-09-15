Yeni keşifleri Bakan Ersoy duyurdu: Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıllık idoller gün yüzüne çıktı

“Batı Anadolu’nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük’te bu yıl çok önemli keşiflere imza atıldı. Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idoller ortaya çıkarıldı. Ocak etrafında yan yana bulunan 7 insan biçimli idol, dönemin dini ritüellerine ışık tutuyor. Tamamlanmamış seramikler ise üretim süreçlerini anlamamızı sağlıyor. Henüz dar alanlarda yürütülen kazılar, Tunç Çağı’nın dini, kültürel ve ekonomik yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere çalışmaları yürüten değerli bilim insanlarına teşekkür ediyorum.”