Verilen sözler tutuldu: Depremde zarar gören tarihi eserler yeniden hayat buldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Depremden etkilenen şehirlerden biri de kültür, tarih ve medeniyet şehrimiz Gaziantep’ti. Depremde hasar gören kültürel mirasımızı yeniden ayağa kaldırıp vatandaşlarımızla buluşturmamız, vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmemiz açısından bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır.” dedi.

“Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tuttuk”

Ersoy, Gaziantep Zincirli Bedesten'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. 6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu hatırlatan Ersoy, “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ilk günden itibaren depremin yaşandığı şehirlerimizde çalışmalarımızı başlattık. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak adına gece gündüz demeden çalışıp 11 şehrimizde görev yaptık. Devletimizin tüm kurumlarıyla 7/24 esasıyla çalışarak, kısa süre içinde o zor günleri geride bırakıp umutları diriltecek adımları atma gayreti içinde olduk. Şükürler olsun ki 6 Şubat depreminin ardından vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tarihi yapılar tek tek ayağa kaldırıldı

Konuşmasında yapılan çalışmaları detaylı anlatan Ersoy, Balıklı Mescid ve Kütüphanesi’nin, Şirvani Camii’nin, Gaziantep Kalesi’nin ve Zincirli Bedesten’in aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden hizmete açıldığını söyledi.





Mevcut süslemelerinden hareketle 18. yy. başlarında Basmacızade Abdurrahman Efendi tarafından yapıldığı düşünülen Balıklı Mescid ve Kütüphanesi’nin hasar tespitinin ardından hemen restorasyon çalışmalarına başladıklarını söyleyen Ersoy, “Bu önemli eseri yeniden Gaziantepli hemşehrilerimizle buluşturduk.” dedi.

Şehrin en eski camilerinden biri olan Şirvani Camii’nin duvarı ve minaresinin yıkıldığını anlatan Ersoy, gerekli projelerin hazırlanarak caminin aslına uygun şekilde restore edildiğini kaydetti. Ayrıca minarenin 16. yüzyıldaki ilk haline uygun olarak yeniden inşa edildiğini vurguladı.





Gaziantep Kalesi’nin de büyük hasar gördüğünü ifade eden Bakan Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü: “6 Şubat depreminde Gaziantep Kalesi’nin büyük bir kısmında da ciddi yıkımlar meydana gelmiştir. Kısa süre içinde burada da çalışmalarımızı başlatarak tarihi yapının aslına uygun bir şekilde ayağa kaldırılması yönünde gereken adımları attık. Kalenin zemininde, yıkılan sur duvarlarında, burçlarda, kulelerde, kemer ve yürüme yollarında restorasyon çalışmalarını hızla sürdürerek şehrin simge yapılarından olan Gaziantep Kalesi'nin çalışmalarını kısa sürede tamamladık. Depremde hasar gören kültürel mirasımızın önemli eserlerinden bir diğeri de kayıtlarda 1718‘de yaptırıldığı belirtilen Zincirli Bedesten’dir. Bakanlık olarak tarih ve kültür şehri Gaziantep’in hafızasında önemli yeri olan bu yapının da ayağa kaldırılması için hemen çalışma başlattık. Restorasyon projesi doğrultusunda zeminden çatıya, duvarlardan tüm cephelere kadar büyük bir titizlik içerisinde çalışmalar gerçekleştirip aynı zamanda tüm dükkânların asma katları, camekânları ve pencere doğramaları da yeniden yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar neticesinde bugün içinde bulunduğumuz bu tarihi yapının güzelliği bir kez daha gün yüzüne çıkartılmıştır.”

“Kültürel mirasa sahip çıkmak, kendi kimliğine ve değerlerine sahip çıkmaktır”

Konuşmasında kültürel mirasın önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, sadece bazı yapıların açılışını gerçekleştirmediklerini aynı zamanda geçmişle hem bugünü hem de geleceği buluşturan eserlerin yeniden hayat buluşuna da şahitlik ettiklerini belirtti.





Ersoy, “Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak binaların yeniden onarılmasını sadece fiziki bir iyileştirme olarak değil aynı zamanda o yapıların inşa edildiği dönemin ruhunun bugüne taşınması, tarihi ve kültürel mirasın ihya edilmesi olarak da görüyoruz. Unutmayalım ki kültürel mirasa sahip çıkmak, aynı zamanda bir toplumun kendi kimliğine ve değerlerine de sahip çıkmasıdır.” dedi.





Türkiye’nin arkeoloji alanında dünyada önde gelen ülke konumuna ulaştığını hatırlatan Ersoy, “Hem ülke sınırlarımızda hem de uluslararası alanda tarihimize, medeniyetimize ait tüm eserleri bulup, yeniden ayağa kaldırmanın gayreti içinde oluyoruz. Yerin üzerindeki eserlere ne kadar önem veriyorsak aynı zamanda yerin altında bulunan tarihi yapılara da, eserlere de o denli önem veriyoruz. Bu perspektifin bir sonucu olarak bugün dünyada en fazla kazı çalışması gerçekleştiren, arkeoloji alanının bir numarası ülke olduk. Bu çalışmalar neticesinde bugün dünyanın dört bir yanında tarihi eserlerini bulup ülke envanterine kazandıran ülke olmayı başardık.” sözlerini kaydetti.

6 Şubat depremlerinin büyüklüğüne dikkat çeken Ersoy, “11 ilde 53 bin 737 canımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü halen yüreğimizde hissediyoruz. Bu vesileyle deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza da sabırlar diliyorum. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin, bir daha böyle acılar yaşatmasın.” dedi.

Gaziantep Kültür Yolu Festivali Başlıyor

Bakan Ersoy konuşmasında yaklaşan festivale de dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi cumartesi günü kültür şehrimiz Gaziantep yine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Beş yıl önce bir bölgede bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölgede 20 şehirde devam ettirdiğimiz festival kapsamında; 13 – 21 Eylül tarihleri arasında Tarihî İpek Yolu rotası üzerinde bulunan, Anadolu tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, mimarisi, doğası ve benzersiz yemekleriyle gelen herkesi kendine hayran bırakan Gaziantep’te Kültür Yolu Festivalimizi gerçekleştiriyoruz.”





Bu yıl üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak şehrin dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, gastronomi deneyimlerinden çocuk atölyelerine kadar yüzlerce etkinliğe sahne olacağını belirten Ersoy, “Festivalle amacımız; binlerce yıllık geçmişiyle tüm dünyanın gözlerini çevirdiği bu kadim şehri daha görünür, daha erişilebilir ve daha bilinir kılmaktır.” dedi.





Projelerde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eden Bakan Ersoy, açılışı yapılan eserlerin ve kültür yolu festivalinin Gaziantep için hayırlı olmasını diledi.

"Gazişehir sizinle gurur duyuyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de törende söz alarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti. Bedesten ve kalenin deprem sonrası ağır hasar aldığını hatırlatan Şahin, Bakan Ersoy’un sürece sahip çıktığını vurguladı.





Şahin konuşmasında, “Sayın Bakanım buraya geldiğinde Zincirli Bedesten ağır yaralıydı. Kale yoğun bakımdaki bir hasta gibi elini uzatmış bana bakın diyordu. Taş konuşuyordu. Taş ağlıyordu. Ağlayan bu taşın sesini birinin duyması çok hızlı bir şekilde tedavi etmesi gerekiyordu. Kıymetli Bakanım buraya geldi. Zincirli Bedesten'deki buradaki kardeşlerim bizim halimiz ne olacak diye Bakanıma baktı. Bakanım Zincirli Bedesten'in yan tarafındaki kürsüye oturdu. Sizi dinledi. Kalpten dinledi. Kalp gözüyle dinledi. Vakıflar genel müdürlüğümüzü bir vakıf medeniyeti eseri olan Zincirli Bedesten'i şehrin sembolü olan kalenin ve bütün camilerin, bütün hanların restorasyon kararını verdi. Sayın Bakanım, seni özel seviyoruz. Seni çok seviyoruz sayın bakanım. Gençler, esas alkış bugün kıymetli bakanımıza. O yüzden ŞahinBey bakanımızla Gazişehir bakanımızla gurur duyuyor.” ifadelerini kullandı.

"Osmanlı'nın, Hazreti Ömer'in bıraktığı bütün eserlere sahip çıktınız"

Bakan Ersoy’un tüm eserler için restorasyon kararı aldığını belirten Şahin, “İki buçuk yıl içerisinde Osmanlı'nın, Hazreti Ömer'in İslam medeniyetinden bıraktığı bütün eserlere sahip çıktınız. Bu yolun sonunda yapılmayan cami, çalışmayan minare, Allahuekber sesi gelmeyen minaremiz kalmayacak inşallah. İşte bu eser sizin. Bu takım sizin. Bu emek sizin. Bu şehir gibi çok seviyor. Biz sizi özel seviyoruz. Sağ olun, var olun Sayın Bakanım.” diye konuştu. Şahin, sözlerini Bakan Ersoy’a teşekkür ederek tamamladı.





Gaziantep Valisi Kemal Çeber de törende söz alarak Bakan Ersoy’a teşekkür etti. Çeber, “Sayın Bakanım ben size çok teşekkür ediyorum. Yani dediğim gibi her geldiğinizde ya bize ışık tuttunuz, çözümün yolunu gösterdiniz ya da her geldiğinizde bugünkü gibi bizi mutlu eden bir açılışı yaptık. Tüm ekibinize teşekkür ediyorum. Açılan bu eserin başta sizler olmak üzere tüm bölgeye, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını niyaz ediyorum.” dedi. Tören, okunan duanın ardından kurdele kesimiyle son buldu.







