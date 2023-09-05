Kültür Yolu Gaziantep lezzetleriyle tatlanacak

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali, bu yıl Kültür Yolu Festivalleri kapsamında ziyaretçileriyle buluşacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde bu yıl 5’incisi düzenlenecek “Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali” için hazırlıklar sürüyor. 2015 yılında UNESCO’nun ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den gastronomi alanında dahil olan Gaziantep’in mutfağının tanıtılması ve farklı coğrafyalarla sınırlar ötesine ulaşabilmesi amacıyla düzenlenecek festival, 16-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali

SEKTÖRÜN ÖNCÜLERİ EŞLİK EDECEK

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’nin ön tanıtım toplantısı da dün yapıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sunum eşliğinde kent için artık geleneksel bir festivale dönüşen GastroANTEP’in bugüne kadarki organizasyon süreçleri hakkında bilgi verdi. Her yıl çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçen festivalde, bu yıl da workshop, panel, söyleşi ve konser organizasyonlarının planlandığını anlatan Şahin, Gaziantep’in festival süresince gastronominin önde gelen isimlerini ağırlayacağını söyledi.

SAĞLIKLI GIDALARA DÖNMEMİZ GEREKİYOR

“Sofra bizi birleştirir. Kültür ve sanat bizleri birleştirir.” diyen Şahin, GastroANTEP’in beraberinde şifa ekonomisini getirdiğini anlatarak şöyle konuştu: “Dünyada pek çok hastalık yaşanıyor. Doktorlara gidildiğinde de sizleri önleyici tedbirlere yönlendiriyor. Bunların arasında gıda ve spor önemli bir yer buluyor. Gıda üzerine bakıldığında doktorlar, yerel mutfağa bir teşvik söz konusu. Tabii bu yalnızca Gaziantep özelinde söylenen bir şey değil. Bizim Anadolu mutfağımızdan bahsediyorum. Baktığımız zaman bizden önceki kuşakların sofrası dolayısıyla ebeveynlerimiz, bizlerden çok daha sağlıklı. İşte bizim yeniden o dönemlerdeki sağlıklı gıdalara dönmemiz gerekiyor”

TÜM İSTANBUL’U BEKLİYORUZ

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise sayılı günlerin kaldığı “GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’’ için tüm İstanbulluları Gaziantep’e davet ederek, “Uluslararası alanda da adından söz ettiren böyle bir festivale ev sahipliği yapmak bizler için gurur verici. Birçok dalda alanında uzman isimleri kentimizde misafir edeceğiz. Her sene olduğu gibi bu sene de festivalin coşkulu ve dolu dolu geçeceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.







