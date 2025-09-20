Aliağa FK’nın konuğu Ankara Demirspor

Karşılaşma öncesinde Aliağa FK, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Yoluna yenilgisiz bir şekilde devam eden ve 2 galibiyet, 2 beraberliği bulunan Ankara Demirspor ise ligde 6. sırada yer alıyor.