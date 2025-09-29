Mardin’de son bir haftada 57 aranan kişi yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 57 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında, "kasten adam öldürme" suçundan 28 yıl 4 ay, "hırsızlık" suçundan ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yanı sıra kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlali, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan kişiler de bulunuyor.