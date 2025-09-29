Yeni Şafak
Mardin’de son bir haftada 57 aranan kişi yakalandı

11:3829/09/2025, Pazartesi
IHA
Son bir haftada 57 firari yakalandı
Mardin’de, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 57 firari suçlu yakalandı. Yakalananlar arasında, "kasten adam öldürme", "hırsızlık", kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlali, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan kişiler de bulunuyor.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 57 kişi gözaltına alındı.


Yakalananlar arasında, "kasten adam öldürme" suçundan 28 yıl 4 ay, "hırsızlık" suçundan ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yanı sıra kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlali, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan kişiler de bulunuyor.



