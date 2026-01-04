Yemen: Vatan Kalkanı güçleri Mukalla’da

Devlet televizyonu Yemen TV'nin haberine göre, Vatan Kalkanı Kuvvetleri, doğu girişinden Mukalla'ya girdi.

Haberde, halkın sokaklarda dizilerek, "Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ni selamladığı" kente giriş görüntüleri yayımlandı.

Aktivistler de sosyal medya platformlarında Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ni karşılayan Yemenlilere ait fotoğraflar paylaştı.

Yemen hükümet kaynakları ise Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin dün Mukalla’daki birçok tesis ve noktadan çekildiğini bildirdi.

Hadramevt vilayetinin en önemli noktalarından Mukalla Limanı, Dabbe Petrol Limanı ve Reyyan Uluslararası Havalimanı bulunuyor.

Yemen hükümetinin meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri dün Hadramevt’in vadi ve çöl bölgesinde tam kontrol sağladığını ve kıyı ilçelerine doğru ilerlediğini açıklamıştı.

Bu gelişme GGK güçlerinin gerilemesinin sürmesi ve yaklaşık bir ay önce kontrol altına aldıkları Hadramevt'in büyük bölümünden çekilmeleriyle eş zamanlı yaşandı.

Hadramevt vilayeti idari olarak ikiye ayrılıyor. Kıyı ilçelerini kapsayan bölümün en büyük kenti Mukalla, vadi ve çöl bölgesinin en büyük kenti Seyun olarak biliniyor.

"Şehit Ömer Barşid Tugayı" olarak da anılan Barşid Tugayı, Hadramevt’teki İkinci Askeri Bölge’ye bağlı birlikler arasında yer alıyor ve "Hadrami Elit Güçleri" bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Tugayın, "Güney Silahlı Kuvvetleri"nin önde gelen komutanlarından Abduddaim eş-Şuaybi tarafından yönetildiği biliniyor.

Yemen’de, GGK'ya bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık’ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE’den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK'ye bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.



