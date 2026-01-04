Katar, Bahreyn ve Kuveyt'ten 'Yemen’ çağrısı

Konferansın düzenlenmesinin Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik yürütülen çabalara verilen sürekli desteğin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, Riyad’da düzenlenmesi planlanan konferansa tüm güneyli grupların, Yemen halkının çıkarlarını önceleyen yapıcı bir yaklaşımla katılmasının önemi vurgulandı.