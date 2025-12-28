İran ve Katar dışişleri bakanları görüştü

İki bakanın, İsrail'in ateşkes anlaşmalarını ihlal etmesi ve Gazze ile Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesinden duydukları endişeyi ifade ederek, uluslararası toplumun, Tel Aviv yönetimine baskı yapması gerekliliğini vurguladığı aktarıldı.