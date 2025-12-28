Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran: ABD İsrail ve Avrupa ile savaştayız

İran: ABD İsrail ve Avrupa ile savaştayız

10:5128/12/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Mesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz” açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı
Mesud Pezeşkiyan
, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde yayınlanan röportajında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinin İran'ın yıkılmasından yana olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, “ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz. Bu savaş, Irak ile yaptığımız savaştan daha kötü, karmaşık ve zor. Irak ile savaşırken durum oldukça açıktı. Onlar füze atıyordu, benim de nereyi vuracağım belliydi. Fakat bugün bizi her yandan kuşatıyor ve baskı altına alıyorlar. Ticaretimizi engelliyor ve çeşitli konularda toplumun beklentilerini yükseltiyorlar” ifadelerini kullandı.

"Eğer saldırmayı düşünürlerse..."

Pezeşkiyan, İsrail'in, İran'daki hükümet yapısının zayıf olduğu yönünde propaganda yaptığını ve savaş sırasında İran'ın koşulsuz teslim olacağı yönünde beklenti içine girdiğini söyledi. Pezeşkiyan,
“İsrail, bizi parçalayabileceği hayaliyle ülkemize saldırdı ancak aksine birlik ve beraberliğimiz arttı. Ordumuz teçhizat ve personel açısından İsrail'in saldırdığı döneme nazaran daha güçlü. Eğer saldırmayı düşünürlerse daha kararlı bir duruşla karşılaşacaklar”
diye konuştu.





#iran
#ABD
#Mesud Pezeşkiyan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?