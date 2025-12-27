İran'da nüfus artış hızı alarmı: 40 milyonun altına düşebilir

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, ülkenin nüfus artış hızındaki gidişatın sürmesi halinde İran nüfusunun 70 yıl içinde 40 milyonun altına düşebileceği uyarısında bulunarak, "Nüfus azalması, ülkenin gelecekte karşı karşıya kalacağı en büyük krizlerden biri olacaktır" dedi.

"Ülkenin gelecekte karşı karşıya kalacağı en büyük krizlerden biri olacak"

İran, ülke nüfusunun hızla azalması tehlikesiyle karşılaşıyor. İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, Nüfus ve Kişisel Kayıtlar Kurumu’nda yaptığı konuşmada, nüfus azalmasının ülkenin geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. İran nüfusundaki düşüşün endişe verici boyutlara ulaştığını vurgulayan Mumini, "Durum mevcut haliyle devam ederse 70 yıl içinde İran nüfusu 40 milyonun altına düşecek. Nüfus azalması, ülkenin gelecekte karşı karşıya kalacağı en büyük krizlerden biri olacaktır" dedi.

"İran’ı tehdit eden bir sorun"

Nüfus oranındaki gerilemenin müdahale edilmesi gereken bir sorun olduğuna dikkat çeken Mumini, azalma hızına mutlaka müdahale edilmesi gerektiğini ifade etti. Mumini, "Ülkede nüfus oranında yaşanan gerileme İran’ı tehdit eden bir sorun. Bu nedenle Nüfus İdaresi’nin akademi ile iş birliği içinde sorunun çözümüne odaklanması ve somut çözüm yolları geliştirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kimlik kartları düzenlemesinde gecikme

Konuşmasında yeni kimlik kartlarının düzenlenmesinde yaşanan gecikmelere de değinen Mumini, ülkede 6 milyondan fazla kimlik kartında birikmiş gecikme bulunduğunu belirtti. Söz konusu sorunun yalnızca 2025 yılına ait olmadığını dile getiren Mumini, "Bu gecikme önceki yıllardan kalan ve devam eden bir sorundur. Nüfustaki gerileme ve kimlik kartlarının düzenlenmesindeki aksaklıklara öncelik verilmeli ve çözüm yolları hayata geçirilmelidir" şeklinde konuştu.

İran’da demografik tablo

İran’da yapılan son genel sayımda ülke nüfusunun 85 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilirken, uzmanlar nüfus artış hızının son yıllarda belirgin bir şekilde yavaşladığına dikkat çekiyor. Doğurganlık oranlarının yenilenme seviyesinin altına düşmesi ve ortanca yaşın giderek yükselmesi, ülkenin demografik yapısında önemli bir dönüşüme işaret ediyor. Bu durumun uzun vadede iş gücü, sosyal güvenlik sistemi ve ekonomik sürdürülebilirlik üzerinde ciddi etkilere neden olabileceği değerlendiriliyor.







