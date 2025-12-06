Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran kuraklığa karşı çareyi deniz suyunda arıyor

İran kuraklığa karşı çareyi deniz suyunda arıyor

12:296/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İran
İran

İran, Umman Denizi ve Basra Körfezi’nden deniz suyunu boru hattıyla İsfahan'a taşımayı amaçlayan "Deniz Suyunu Orta Platolara Taşıma Projesi"nin üçüncü aşaması için çalışmalara başladığını duyurdu.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, projenin 800 kilometrelik Sircan-İsfahan kısmının açılışını gerçekleştirdi.

İran, İsfahan’daki Mubarek Çelik Şirketi’nin desteği ile yürütülen deniz suyunu orta platolara taşıma projesi ile özellikle İsfahan’daki çelik sanayisinin su ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Ayrıca, toplamda 4 aşamadan olan oluşan projeyle birlikte İran, İsfahan’daki sanayi tesislerinin Zayenderud Nehri’ne olan tam bağımlılığını azaltarak suya ulaşmaları noktasında alternatif oluşturmayı amaçlıyor.

Deniz Suyunu Orta Platolara Taşıma Projesi

Toplamda 4 aşamadan oluşan ve 17 eyalete arıtılmış deniz suyu taşımayı hedefleyen bir altyapı çalışması olan proje kapsamında, ilk aşamalarda 980 kilometrelik boru hattı döşenmesi öngörülse de daha sonra yapılan çalışmalarla hat uzunluğu 1350 kilometreye kadar uzatılmıştı.

Umman Denizi ve Basra Körfezi’nden, beş ayrı boru hattı ile ülkenin orta kesiminde yer alan ve kuraklıkla boğuşan eyaletlere taşınacak suyun 48 milyon kişiyi olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Projenin ilk aşamasına Ekim 2021'de, ikinci aşamasına ise Ekim 2023'de başlandığı duyurulmuştu.




#İran
#Mesud Pezeşkiyan
#su
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ANAHTAR TESLİM TARİHİ: TOKİ ev çıkanlara evleri ne zaman teslim edilecek? TOKİ kura çekiliş tarihi...