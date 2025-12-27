Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Pezeşkiyan'dan sert çıkış: ABD İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz

Pezeşkiyan'dan sert çıkış: ABD İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz

21:5827/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin topyekun savaş halinde olduğunu açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin topyekun savaş halinde olduğunu açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkeleriyle “topyekun savaş” halinde olduklarını söyledi. Mevcut sürecin, İran-Irak Savaşı’ndan daha karmaşık ve yıkıcı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, ülkesinin her yönden baskı altına alındığını ifade etti. İsrail’in İran’ı parçalama hayaliyle saldırdığını belirten Pezeşkiyan, buna rağmen ülkede milli birliğin güçlendiğini kaydetti. Ekonomik yaptırımlar ve savaşın, ülke gelirlerini ciddi şekilde düşürdüğünü de sözlerine ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz. Bu savaş, Irak ile yaptığımız savaştan daha kötü." dedi.

Pezeşkiyan, İran lideri Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde yayınlanan röportajında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz"

ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinin İran'ın yıkılmasından yana olduğunu belirten Pezeşkiyan, "ABD, İsrail ve Avrupa ile topyekun savaş halindeyiz. Bu savaş, Irak ile yaptığımız savaştan daha kötü, karmaşık ve zor. Irak ile savaşırken durum oldukça aşikardı. Onlar füze atıyordu, benim de nereyi vuracağım belliydi. Ancak bugün bizi her yandan kuşatıyor ve baskı altına alıyorlar. Ticaretimizi engelliyor ve çeşitli konularda toplumun beklentilerini yükseltiyorlar." diye konuştu.

"İsrail, bizi parçalayabileceği hayaliyle ülkemize saldırdı"

İsrail'in, İran'daki hükümet yapısının zayıf olduğu yönünde propaganda yaptığını ve savaş sırasında İran'ın koşulsuz teslim olacağı yönünde beklenti içine girdiği değerlendirmesinde bulunan Pezeşkiyan, şunları ifade etti:

"İsrail, bizi parçalayabileceği hayaliyle ülkemize saldırdı ancak aksine birlik ve beraberliğimiz arttı. Milli birlik her türlü askeri güçten daha önemlidir. Ordumuz teçhizat ve personel açısından İsrail'in saldırdığı döneme nazaran daha güçlü. Eğer saldırmayı düşünürlerse daha kararlı bir duruşla karşılaşacaklar."

Pezeşkiyan, ülkesindeki mevcut ekonomik zorluklarla ilgili de değerlendirmeler yaptı.

"Halkın ekonomik sorunlarının farkındayız"

Petrol satışından elde ettikleri gelirin azaldığını belirten Pezeşkiyan, "Halkın ekonomik sorunlarının farkındayız. Önceden petrolü 75 dolardan satıyorduk ancak şimdi 50 dolardan satıyoruz. Yani 25 dolar daha ucuza satıyoruz. Bir yandan yaptırımlar diğer yandan savaş ülkemizin gelirlerini düşürdü. Bunlara rağmen yaklaşık 2,5 milyar doların bozdurulması ve gıda kartlarına yansıtılmasına karar verdik." dedi.

"Yolları yeniden düzenliyoruz"

Pezeşkiyan, ülkesinin kültürel, ilmi, iktisadi olarak komşularıyla iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, "Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile iyi ilişkiler kurmuş durumdayız. Yolları yeniden düzenliyoruz ve kuzey-güney, doğu-batı hattındaki koridorlar için gerekli kaynaklar ayrıldı. Önümüzdeki yıl ulaşım konusunda daha fazla çalışacağız." diye konuştu.



#ABD
#Avrupa
#İran
#İran Cumhurbaşkanı
#Mesud Pezeşkiyan
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS-2025/2 SONUÇ TARİHİ: KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?